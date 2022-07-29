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Сегодня, 17:38

Белотти может продолжить карьеру в «Валенсии»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Андреа Белотти может продолжить карьеру в «Валенсии», сообщает журналист Николо Скира.

Испанский клуб предлагает 28-летнему форварду контракт до 2025 года с опцией продления контракта еще на сезон.

Инициатором приглашения экс-игрока «Торино» выступает новый главный тренер «летучих мышей» Дженнаро Гаттузо.

Белотти покинул «Торино» этим летом в качестве свободного агента после того, как у игрока закончился контракт. В минувшем сезоне форвард провел 22 матча в серии А, в которых забил 8 голов и сделал результативную передачу.

Андреа Белотти
ФК Валенсия
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