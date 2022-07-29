Белотти может продолжить карьеру в «Валенсии»
Нападающий Андреа Белотти может продолжить карьеру в «Валенсии», сообщает журналист Николо Скира.
Испанский клуб предлагает 28-летнему форварду контракт до 2025 года с опцией продления контракта еще на сезон.
Инициатором приглашения экс-игрока «Торино» выступает новый главный тренер «летучих мышей» Дженнаро Гаттузо.
Белотти покинул «Торино» этим летом в качестве свободного агента после того, как у игрока закончился контракт. В минувшем сезоне форвард провел 22 матча в серии А, в которых забил 8 голов и сделал результативную передачу.
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|Атлетико
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4
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9
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11
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12
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|0-0
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13
|Эльче
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
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16
|Мальорка
|0
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|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
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|0-0
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19
|Вальядолид
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
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