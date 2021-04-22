Пике заявил, что Суперлига могла уничтожить мир футбола

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о Суперлиге. Он дал интервью 20 апреля, но вышло оно только сейчас. Таким образом, Пике еще не знал о выходе английских клубов из состава участников турнира.

«Если вы пообщаетесь со специалистами, то они скажут вам, что нынешнее состояние рынка не даст перейти от 3,5 млрд евро, которые сейчас дает Лига чемпионов, к 10 млрд евро дохода, которые обещает Суперлига. Цифры не сходятся.

Если у Суперлиги начнутся потери, то инвесторы заставят клубы играть по средам и субботам. И через год рынок сократился бы только до этих топ-клубов. Если к Суперлиге перейдут доходы, которые получают Ла Лига, АПЛ и Серия А, то тогда с цифрами все в порядке. Но это разрушит мир футбола. Это может стать концом для нынешней экосистемы.

Мы должны найти способ сосуществования для больших и маленьких клубов. Это простой и чистый капитализм. Нужно заняться поиском новых формул и прийти к балансу», – приводит слова Пике Mundo Deportivo.

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

21 апреля руководство Суперлиги, президентом которой стал Флорентино Перес, приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Позже из Суперлиги вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».