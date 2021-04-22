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Форвард «Барселоны» Дембеле пропустит матч с «Хетафе» из-за травмы

16:16
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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле пропустит матч 31-го тура чемпионата Испании против «Хетафе» из-за травмы, сообщает официальный сайт каталонской команды.

23-летний француз испытывает дискомфорт в области таза, в связи с чем футболист не может полноценно тренироваться. Сроки возвращения игрока не называются.

В сезоне-2020/21 Дембеле провел 38 матчей за «Барселону», на его счету 10 голов и 4 результативных передачи. 13 апреля сообщалось, что футболист испытывает проблемы из-за паховой грыжи.

Матч «Барселона» — «Хетафе» состоится сегодня, 22 апреля. Начало встречи — в 23.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.fcbarcelona.com/en/football/first-team/news/2114116/squad-named-for-thursday-night-game-against-getafe?utm_source=twitter&utm_medium=fcbarcelona&utm_campaign=5f9515d5-2ded-4d7d-b88c-5f62e0976af4

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