Форвард «Барселоны» Дембеле пропустит матч с «Хетафе» из-за травмы

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле пропустит матч 31-го тура чемпионата Испании против «Хетафе» из-за травмы, сообщает официальный сайт каталонской команды.

23-летний француз испытывает дискомфорт в области таза, в связи с чем футболист не может полноценно тренироваться. Сроки возвращения игрока не называются.

? MEDICAL REPORT@Dembouz is out of #Bar?aGetafe with discomfort in his pelvis. His return is pending his recovery.https://t.co/bq4dzm1ZAp pic.twitter.com/T3L5jHmFaF — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 22, 2021

В сезоне-2020/21 Дембеле провел 38 матчей за «Барселону», на его счету 10 голов и 4 результативных передачи. 13 апреля сообщалось, что футболист испытывает проблемы из-за паховой грыжи.

Матч «Барселона» — «Хетафе» состоится сегодня, 22 апреля. Начало встречи — в 23.00 (мск).