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Сегодня, 04:17

Хави: «Сейчас нет смысла говорить о возвращении Месси в «Барселону», у него контракт с «ПСЖ»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о возможном возвращении форварда Лионеля Месси.

«Сейчас нет смысла говорить о возвращении Месси в «Барселону», у него контракт с «ПСЖ». Сейчас это невозможно, посмотрим, что будет в будущем», — приводит слова Хави журналистка Елена Кондис.

Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года после того, как его контракт с «Барселоной» завершился. Каталонский клуб из-за финансовых проблем не смог продлить соглашение с 34-летним аргентинцем.

В минувшем сезоне Месси провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал 12 результативных передач.

Лионель Месси
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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