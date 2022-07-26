Хави: «Сейчас нет смысла говорить о возвращении Месси в «Барселону», у него контракт с «ПСЖ»
Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о возможном возвращении форварда Лионеля Месси.
«Сейчас нет смысла говорить о возвращении Месси в «Барселону», у него контракт с «ПСЖ». Сейчас это невозможно, посмотрим, что будет в будущем», — приводит слова Хави журналистка Елена Кондис.
Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года после того, как его контракт с «Барселоной» завершился. Каталонский клуб из-за финансовых проблем не смог продлить соглашение с 34-летним аргентинцем.
В минувшем сезоне Месси провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал 12 результативных передач.
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17
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18
|Альмерия
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Осасуна – Севилья
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Сельта – Эспаньол
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Барселона – Р. Вальекано
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|14.08
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Кадис – Р. Сосьедад
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|14.08
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Валенсия – Жирона
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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