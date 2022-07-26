Полузащитник Вильям Карвалью не поехал на сбор с «Бетисом»

Полузащитник «Бетиса» Вильям Карвалью не поехал с командой на первый предсезонный сбор, сообщает Sport.es.

Отсутствие игрока сборной Португалии связано с тем, что футболист скоро покинет клуб. Интерес к Карвалью проявляют «Лион» и «Фенербахче».

30-летний хавбек перешел в «Бетис» в 2018 году из лиссабонского «Спортинга». Контракт футболиста с испанским клубом заканчивается летом следующего года.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Испании 33 матча, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.