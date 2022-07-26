«Барселона» намерена купить защитника «Сельты» Галана в случае, если не сможет подписать Маркоса Алонсо
«Барселона» интересуется защитником «Сельты» Хави Галаном, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, каталонцы рассматривают кандидатуру 27-летнего испанца на случай, если не смогут договориться о трансфере футболиста «Челси» Маркоса Алонсо.
Потенциальная сумма сделки по переходу Галана оценивается в 18 миллионов евро.
В прошлом сезоне Галан сделал 3 результативных передачи в 39 матчах за «Сельту» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
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14
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
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|0
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|0-0
|0
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16
|Мальорка
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|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
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|0-0
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19
|Вальядолид
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
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|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
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Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
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Бетис – Эльче
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