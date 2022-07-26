«Барселона» намерена купить защитника «Сельты» Галана в случае, если не сможет подписать Маркоса Алонсо

«Барселона» интересуется защитником «Сельты» Хави Галаном, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонцы рассматривают кандидатуру 27-летнего испанца на случай, если не смогут договориться о трансфере футболиста «Челси» Маркоса Алонсо.

Потенциальная сумма сделки по переходу Галана оценивается в 18 миллионов евро.

В прошлом сезоне Галан сделал 3 результативных передачи в 39 матчах за «Сельту» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.