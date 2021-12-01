Фати может успеть восстановиться к матчу против «Баварии»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати близок к восстановлению после травмы подколенного сухожилия, сообщает Marca.

По информации источника, 19-летний испанец может успеть вернуться в общую группу к матчу 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Баварии», который состоится 8 декабря (начало — в 23.00 мск).

В сезоне-2021/22 Фати принял участие в 8 матчах «Барселоны», на его счету 4 гола и 1 результативная передача.