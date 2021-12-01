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Фати может успеть восстановиться к матчу против «Баварии»

10:59
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Нападающий «Барселоны» Ансу Фати близок к восстановлению после травмы подколенного сухожилия, сообщает Marca.

По информации источника, 19-летний испанец может успеть вернуться в общую группу к матчу 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Баварии», который состоится 8 декабря (начало — в 23.00 мск).

В сезоне-2021/22 Фати принял участие в 8 матчах «Барселоны», на его счету 4 гола и 1 результативная передача.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/en/football/barcelona/2021/11/30/61a66c65268e3ea44e8b45b7.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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