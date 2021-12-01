Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился мнением об игре футболиста «Вильярреала» Никиты Иосифова, который в дебютном матче забил свой первый гол за клуб.

«Локомотив» очень многое потерял и еще очень много упустит. Тут уже нужно не обижаться, а просто закрыть глаза и уши. Я видел Иосифова в деле. Он талантливый парень, играет очень интересно. Дай Бог, у него получится", — сказал Баринов «СЭ».

Никита Иосифов вышел на замену в матче 1/64 финала Кубка Испании против «Виктории» (8:0). 20-летний россиянин появился на поле на 63-й минуте. А на 87-й минуте он забил свой дебютный мяч.