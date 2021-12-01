Де Йонг гордится, что играет за «Барселону»
03:54
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг признался, что по-прежнему испытывает гордость от выступления за каталонский клуб. 24-летний голландец в 2019 году перебрался в Испанию.
«Иногда я приезжаю в тренировочный центр «Барселоны» и смотрю в небо. Тогда я понимаю: я нахожусь в «Барселоне», горжусь этим и хочу сделать все, что в моих силах», — сказал де Йонг на подкасте CURPA.
В этом сезоне де Йонг сыграл в 16 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.
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