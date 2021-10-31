И.о. главного тренера «Барселоны» Серхи Бархуан прокомментировал ничью с «Алавесом» (1:1) в матче 12-го тура чемпионата Испании.

«У меня не было времени на работу, — приводит слова Бахуана AS. — Я просто попытался немного организовать игру в атаке и защите. Команда очень старалась, но получился отрицательный результат. Мы играли правильно, владели мячом и работали между линиями. Если дело дойдет до вторника, мы сделаем то же самое».

После 12 туров ла лиги «Барселона» набрала 16 очков и расположилась на девятом месте в турнирной таблице. «Алавес» с 10 баллами идет на 16-й позиции.

2 ноября «Барселона» встретится с киевским «Динамо» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу». Начало игры — в 23:00 по московскому времени.