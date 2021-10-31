Бархуан — о ничье с «Алавесом»: «У меня не было времени на работу»
И.о. главного тренера «Барселоны» Серхи Бархуан прокомментировал ничью с «Алавесом» (1:1) в матче 12-го тура чемпионата Испании.
«У меня не было времени на работу, — приводит слова Бахуана AS. — Я просто попытался немного организовать игру в атаке и защите. Команда очень старалась, но получился отрицательный результат. Мы играли правильно, владели мячом и работали между линиями. Если дело дойдет до вторника, мы сделаем то же самое».
После 12 туров ла лиги «Барселона» набрала 16 очков и расположилась на девятом месте в турнирной таблице. «Алавес» с 10 баллами идет на 16-й позиции.
2 ноября «Барселона» встретится с киевским «Динамо» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу». Начало игры — в 23:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю