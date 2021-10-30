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Чемпионат Испании, 12-й тур: расписание и результаты матчей

09:35
«Барселона» на своем поле примет «Алавес». Фото twitter.com/FCBarcelona
«Барселона» на своем поле примет «Алавес». Фото twitter.com/FCBarcelona
Теги:
12-й тур чемпионата Испании по футболу.

30 октября, суббота

«Эльче» — «Реал» (15.00 мск)

Эльче — Реал

«Севилья» — «Осасуна» (17.15)

Севилья — Осасуна

«Валенсия» — «Вильярреал» (19.30)

Валенсия — Вильярреал

«Барселона» — «Алавес» (22.00)

Барселона — Алавес

31 октября, воскресенье

«Кадис» — «Мальорка» (16.00)

Кадис — Мальорка

«Атлетико» — «Бетис» (18.15)

Атлетико — Бетис

«Хетафе» — «Эспаньол» (20.30)

Хетафе — Эспаньол

«Реал Сосьедад» — «Атлетик» (23.00)

Реал Сосьедад — Атлетик

1 ноября, понедельник

«Райо Вальекано» — «Сельта» (20.30)

Райо Вальекано — Сельта

«Леванте» — «Гранада» (23.00)

Леванте — Гранада

Все матчи чемпионата Испании в прямом эфире и записи можно посмотреть на сайте ОККО Спорт.

Все о событиях в испанской ла лиге можно прочитать в разделе по этой ссылке.
Турнирная таблица чемпионата Испании — здесь.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ростов

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34

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Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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