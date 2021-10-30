Чемпионат Испании, 12-й тур: расписание и результаты матчей
30 октября, суббота
«Эльче» — «Реал» (15.00 мск)
«Севилья» — «Осасуна» (17.15)
«Валенсия» — «Вильярреал» (19.30)
«Барселона» — «Алавес» (22.00)
31 октября, воскресенье
«Кадис» — «Мальорка» (16.00)
«Атлетико» — «Бетис» (18.15)
«Хетафе» — «Эспаньол» (20.30)
«Реал Сосьедад» — «Атлетик» (23.00)
1 ноября, понедельник
«Райо Вальекано» — «Сельта» (20.30)
«Леванте» — «Гранада» (23.00)
Все матчи чемпионата Испании в прямом эфире и записи можно посмотреть на сайте ОККО Спорт.
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Турнирная таблица чемпионата Испании — здесь.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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