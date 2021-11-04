Боярский считает, что у российских команд еще долго не будет получаться в Европе

Народный артист РСФСР Михаил Боярский в интервью «СЭ» прокомментировал поражение «Зенита» от «Ювентуса» (2:4) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

— Какие эмоции от матча «Зенита» с «Ювентусом»?

— Играли хорошо. «Ювентус» — команда, которая сильнее «Зенита». Но у нас в стране «Зенит» — самая сильная команда. Но стоит выехать за рубеж, сразу проигрываем команде высокого европейского уровня.

— Почему у «Зенита» третий год не получается навязать достойную конкуренцию в Европе?

— Не получается не только у «Зенита». Не получается у всех. И долго еще получаться не будет.

— Можно ли утверждать, что «Зенит» показывает себя достойнее всех российских команд, несмотря на неудачи?

— Да-да-да. Командам необходим опыт. Нужно набираться опыта. Неважно какого — отрицательного или положительного. Чем больше будет опыта, тем лучше для команды.

— Когда «Зениту» удастся прервать неудачную серию в Европе?

— Когда Бразилия выиграет чемпионат мира по хоккею, тогда «Зенит» обыграет сильную европейскую команду.

«Зенит» с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Ювентус» (12 баллов) располагается на первой строчке.

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