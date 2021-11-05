Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Аллегри: «После игры с «Зенитом» мы не стали феноменальны. «Ювентусу» нужно становиться лучше»

14:42
Теги:

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной».

«После игры с «Зенитом» мы не стали феноменальны, — приводит слова Аллегри сайт журналиста Альфредо Педуллы. — «Ювентусу» нужно становиться лучше. Нам нельзя пропускать, даже если забили четыре. Мы должны заткнуться, крутить педали и работать, чтобы добиться стабильности результатов».

Встреча «Ювентуса» с «Фиорентиной» состоится 6 ноября в Турине. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

2 ноября туринская команда одержала победу над «Зенитом» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 4:1.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Краснодар

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66

Дополнительная информация:

https://www.alfredopedulla.com/allegri-troppo-leggeri-in-fase-difensiva-ora-zitti-e-pedalare-vlahovic-e-bravo-ma-ho-ottimi-difensori/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Последний приезд «Спартака» в Англию — боль: получили крупнейшее поражение в истории, Ловрен даже не запомнил счет
Российского дипломата убили у здания посольства в Берлине
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 2 и 3 ноября, 4-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Ювентус» — «Зенит» и другие игры