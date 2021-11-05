Аллегри: «После игры с «Зенитом» мы не стали феноменальны. «Ювентусу» нужно становиться лучше»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной».

«После игры с «Зенитом» мы не стали феноменальны, — приводит слова Аллегри сайт журналиста Альфредо Педуллы. — «Ювентусу» нужно становиться лучше. Нам нельзя пропускать, даже если забили четыре. Мы должны заткнуться, крутить педали и работать, чтобы добиться стабильности результатов».

Встреча «Ювентуса» с «Фиорентиной» состоится 6 ноября в Турине. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

2 ноября туринская команда одержала победу над «Зенитом» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 4:1.