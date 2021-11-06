Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев рассуждает о составе сине-бело-голубых, оценивает тренерский уровень Сергея Семака и перспективы в команде Артема Дзюбы, называет трансферные ошибки питерского клуба.

Скажите «спасибо» лимиту. Семак работает довольно хорошо

— Если оценить состав «Зенита», могла ли команда занять место выше третьего в группе с «Ювентусом» и «Челси»?

— На мой взгляд, изначально миссия была невыполнима. Достаточно взглянуть на подбор исполнителей у англичан и итальянцев. Разница по сравнению с составом питерской команды очевидна. Так что, к сожалению, без шансов. И здесь надо сказать «спасибо» существующему в РПЛ лимиту.

— Поясните, пожалуйста.

— Я не раз говорил о том, что этот лимит отправил нас на те позиции в европейском клубном футболе, на которых мы сейчас и находимся. У тренера в заявке может быть восемь легионеров. Допустим, трое или четверо из них получают травмы. Тогда нужно дополнять состав только россиянами. А на уровне Лиги чемпионов, если у тебя выбывает один-два сильных иностранца, а ты не можешь полноценно их заменить в силу лимита, то уже обречен. Выступления российских клубов в еврокубках в последние годы — в значительной степени результат этого неадекватного решения по лимиту.

— А может быть, стоит говорить не только о комплектовании питерской команды и лимите, но и о работе тренера Сергея Семака?

— Считаю, Семак достаточно хорошо работает. Результаты говорят сами за себя. Я не знаю, с каким еще специалистом «Зенит» три года подряд становился чемпионом. Другое дело, что часто приходится слышать: «Зенит» — команда для внутреннего пользования.

— Несправедливо?

— На данный момент с этим высказыванием сложно не согласиться. Сейчас питерцы укомплектованы лучше остальных в РПЛ. Равных им соперников я в России не вижу.

— Но в Лиге чемпионов команда Семака, похоже, опять не выйдет из группы...

— А мне бы хотелось посмотреть на его работу в клубе, который по своим возможностям, по составу примерно сопоставим с европейскими топ-командами. С теми же «Челси» и «Ювентусом». Вот тогда можно будет сделать более объективные выводы. Пока же ничего негативного в работе Семака лично я не вижу.

— И все-таки есть эксперты, которые считают, что для более успешного выступления «Зенита» в ЛЧ клубу стоит пригласить иностранца с более победным менталитетом.

— Пожалуй, повторю свой предыдущий ответ. Дайте Семаку реально хорошо укомплектованную команду. А не ту, которая страдает из-за нынешнего лимита. Тогда и сделаем выводы. Понятно, что Сергей Богданович молодой тренер, который каждый год растет, прибавляет, учится. Но пока у него еще не было суперсостава (имею в виду прежде всего иностранцев) для решения задачи по выходу из группы в Лиге чемпионов.

Трансфер Ловрена — ошибка. Ракицкого можно передвинуть в опорную зону

— Нужно ли было «Зениту» накануне ЛЧ приобретать еще одного центрального защитника?

— Даже не одного, а двух. Приходится признать, что Ловрен и Ракицкий уже довольно медленные для этого турнира. Они просто не справляются в матчах с европейскими грандами, банально не успевают... Этому «Зениту» нужны более быстрые центральные защитники, которые могли бы страховать Ловрена и Ракицкого, закрывать зоны. Сейчас таких в команде нет, и это, конечно, проблема.

Ярослав, в принципе, неплох в единоборствах, но все упирается в его скорость. Мне даже кажется, что его можно было бы использовать в средней линии в связке с Барриосом. Там, возможно, украинец был бы полезнее.

— Даже так?

— Да. Причем я имею в виду не только Лигу чемпионов, но и РПЛ. Они могут сыграться в опорной зоне. Барриос будет выполнять более разрушительные функции, а Ракицкий с его потрясающим длинным пасом — больше играть на атаку.

— Некоторые специалисты полагают, что в последнее время Ловрен сильно сдал. Уж больно легко от него уходил туринец Кьеза. Приобретение хорвата можно считать ошибкой?

— Не только Кьеза создал Ловрену серьезные проблемы. Можно вспомнить и некоторые матчи РПЛ, где хорват довольно серьезно ошибался. Банально не справлялся, не успевал, если команда соперника проводила быстрые контратаки. Для меня его трансфер — действительно ошибка. Конечно, этот футболист имеет огромный опыт, обладает лидерскими качествами, но его скоростные данные, быстрота принятия решений на поле явно оставляют желать лучшего. Лига чемпионов это показала. Годы берут свое. Считаю, за него заплатили довольно серьезные деньги (около 12 миллионов евро. — Прим. «СЭ»). У меня изначально были большие сомнения по этому приобретению.

— Есть ли у вас вопросы по крайним защитникам?

— Слева есть баланс, а справа нужен еще один футболист. Не думаю, что Караваев игрок большого европейского уровня. Хотя в РПЛ он приносит «Зениту» пользу.

— Понимаете, почему «Зенит» сделал первым номером Крицюка?

— Да. В целом, на мой взгляд, он сильнее Кержакова.

Безумные деньги за Малкома отбить нереально

— За Малкома «Зенит» заплатил 40 миллионов евро. А что бразилец показал в Лиге чемпионов?

— Я изначально не понял такого трансфера. Да, за Халка и Витселя «Зенит» в сумме заплатил больше. Но на тот момент бразилец и бельгиец являлись одними из ведущих игроков своих команд — «Порту» и «Бенфики» — и своих сборных. Тогда такие траты были актуальными и в целом обоснованными. И в конечном итоге «Зенит» не потерял ни на одном, ни на другом. Что касается Малкома, то его купили за безумнейшие деньги! Ведь на него как минимум потратят в общей сложности 60 миллионов, включая зарплату, комиссию и так далее. Может быть, даже больше 60... Более того, «Зенит» приобретал запасного игрока, который не проходил в основу «Барселоны». В итоге ставка на него не сработала. И не срабатывает до сих пор.

— Можно ли будет отбить эти деньги?

— Это нереально, учитывая общие расходы на футболиста. Кроме того, кто в данный момент отважится повторить Малкому его огромную зарплату? Возможно, под конец его контракта в «Зените» найдется команда, которая заплатит за него 10, максимум 12 миллионов. Но не более того.

— Клаудиньо действительно игрок серьезного европейского уровня или пока это звезда местного значения?

— На мой взгляд, у него много интересных футбольных качеств. Имею в виду владение мячом, понимание, быстрое игровое мышление. Но в Лиге чемпионов мы видели следующую картину: как только соперники «Зенита» включают высокий прессинг, то Клаудиньо, который прилично смотрится в РПЛ, испытывает серьезные проблемы. До него мяч редко доходит, да и сам он не может легко обыгрывать. В общем, под жестким силовым давлением бразилец теряется. Считаю, он должен максимально быстро адаптироваться к этому уровню и понять, что нужно думать на поле еще быстрее. Да и в плане «физики» ему надо прибавить, немного обрасти мышцами.

— В общем, на фоне «Ювентуса» он вас совсем не убедил?

— Пока, повторюсь, Клаудиньо для меня является легковесом. Когда у него есть много пространства, он может быть реально опасен. Но я не думаю, что «Зенит» его приобретал только для внутренней арены. Сейчас приходится признать, что для Лиги чемпионов его уровня еще недостаточно. Тем не менее игрок, безусловно, интересный, креативный. И если довести до ума те вещи, которые я озвучил выше, он может принести питерцам много пользы.

Если Дзюба готов к новой роли и не привнесет негатив в раздевалку, его нужно продлевать

— Понятен ли вам реальный игровой уровень Вендела?

— Считаю, за него тоже переплатили (по данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 12 миллионов евро. — Прим. «СЭ»). В то же время видно, что Вендел достаточно быстро адаптировался в «Зените», влиял на результаты. Он еще обязательно прибавит. Понятно, что бразилец не обладает выдающимися физическими данными. Но в плане работы с мячом, мобильности, умения завершить атаку он неплох. Вендел вполне может эффективно функционировать как box-to-box. До уровня Лиги чемпионов он пока тоже не дотягивает, но все перспективы для роста у него есть. Многое будет зависеть от его собственных амбиций.

— Если Азмун все-таки уедет в Европу, кем его заменить?

— Это головная боль для «Зенита». Думаю, отъезд Азмуна неизбежен, учитывая серьезный к нему интерес. Я, правда, не знаю, переподписал ли он контракт с питерским клубом или летом уйдет свободным агентом (официальных сообщений о переподписании пока не было. — Прим. «СЭ»). В любом случае, чтобы найти нападающего его уровня, нужно будет потратить немалые деньги. К тому же не так-то просто заменить Сердара.

— Почему?

— Иранец способен и один здорово играть на острие, и в связке с Дзюбой. Считаю, «Зениту» уже зимой стоит закрыть эту позицию, а не откладывать вопрос на потом.

— Нужно ли продлевать контракт с Дзюбой еще на год?

— Не знаю, какие запросы будут у Артема. Но пока игрок функционирует и не приносит негатива в раздевалку в связи с тем, что нередко остается в запасе, думаю, клубу нужно с ним договориться о новом контракте. Выходя на замену, Дзюба старается и порой делает разницу. Сейчас ему выпала сложная роль — он играет меньше, чем раньше. Нужно посмотреть, готов ли он к ней. Если нет — тогда это точно проблема внутри коллектива. Эти моменты с ним нужно обязательно обговорить. Но вот сейчас я вижу, что Артем полезен «Зениту» и, в принципе, заслуживает нового соглашения, если желания и возможности сторон совпадут.

— В последнее время лестные оценки получает Мостовой. Какой у него потенциал?

— Андрей прибавляет с каждой игрой, делает все меньше лишних, ненужных движений. Это касается не только созидания. Он также неплохо отрабатывает в обороне. Сейчас трудно спрогнозировать его будущее и оценить потенциал. Но по российским меркам это точно тот игрок, который нужен «Зениту» и способен прогрессировать. Однако для того, чтобы его заметили в Европе серьезные клубы, Мостовому предстоит еще очень много работать. Надеюсь, он адекватно оценивает ситуацию, свое состояние и не остановится в росте.