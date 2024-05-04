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Хави: «Нам нужно многое изменить, чтобы за что-то бороться в следующем сезоне»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча против «Жироны» (2:4) в 34-м туре испанской ла лиги.

«Мы потеряли контроль над матчем из-за вопиющих ошибок, которых не должно быть на таком уровне. Это происходило с нами весь сезон и продолжает происходить. На таком уровне это имеет значение. Нам нужно многое изменить, чтобы за что-то бороться в следующем сезоне.

Мы испытываем проблемы при любой негативной ситуации. Точечные индивидуальные ошибки. Думаю, что это связано с недостатком зрелости из-за возраста команды. Думаю, мы будем учиться на ошибках и поборемся в следующем сезоне», — приводит слова Хави Marca.

После поражения от «Жироны» команда Хави с 73 очками опустилась на третье место в ла лиге. Кроме того, поражение «Барселоны» позволило «Реалу» досрочно гарантировать себе чемпионский титул.

 

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК Жирона
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«Барселона» поздравила «Реал» с победой в чемпионате Испании
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 34 27 6 1 74-22 87
2
 Жирона 34 23 5 6 73-42 74
3
 Барселона 34 22 7 5 70-43 73
4
 Атлетико 33 20 4 9 62-39 64
5
 Атлетик 34 17 10 7 55-33 61
6
 Р. Сосьедад 34 14 12 8 48-35 54
7
 Бетис 33 12 13 8 41-39 49
8
 Валенсия 33 13 8 12 37-38 47
9
 Вильярреал 33 12 9 12 54-55 45
10
 Хетафе 34 10 13 11 41-47 43
11
 Осасуна 33 11 6 16 37-49 39
12
 Алавес 33 10 8 15 31-38 38
13
 Севилья 33 9 11 13 42-46 38
14
 Лас-Пальмас 34 10 7 17 30-43 37
15
 Р. Вальекано 33 7 13 13 27-42 34
16
 Мальорка 33 6 14 13 27-39 32
17
 Сельта 33 7 10 16 37-50 31
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 Кадис 34 4 14 16 23-49 26
19
 Гранада 33 4 9 20 36-61 21
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