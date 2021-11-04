«Ни на кого, кроме «Зенита», я в Европе не рассчитываю». Боярский — о поражении от «Ювентуса», Дзюбе и возможном уходе Ракицкого
После поражения от «Ювентуса» в Турине «Зенит» практически лишился шансов на попадание в плей-офф Лиги чемпионов. В интервью «СЭ» известный болельщик сине-бело-голубых Михаил Боярский оценил выступление российских команд в еврокубках, а также высказался об отсутствии Дзюбы в сборной России и возможном уходе Ярослава Ракицкого.
«Не получается не только у «Зенита». Не получается у всех»
— Какие эмоции от матча «Зенита» с «Ювентусом» в Турине?
— Играли хорошо. «Ювентус» сильнее «Зенита». Но у нас в стране «Зенит» — самая сильная команда. Правда, стоит выехать за рубеж, сразу проигрываем клубам высокого европейского уровня.
— Почему у «Зенита» третий год не получается навязать достойную конкуренцию в Европе?
— Не получается не только у «Зенита». Не получается у всех. И долго еще получаться не будет.
— Можно ли утверждать, что «Зенит» показывает себя достойнее всех российских команд, несмотря на неудачи?
— Да! Командам необходим опыт. Не важно какой — отрицательный или положительный. Чем больше будет опыта, тем лучше для клуба.
— Когда «Зениту» удастся прервать неудачную серию в еврокубках?
— Когда Бразилия выиграет чемпионат мира по хоккею, тогда «Зенит» обыграет сильную европейскую команду.
— Как вам «Спартак» и «Локомотив»? Надеетесь на их победы в Лиге Европы?
— Нет, не надеюсь. У «Спартака» сейчас не все в порядке. Там очень сложная обстановка. На победу с «Лестером» будет рассчитывать трудно.
— Неужели даже на выход с третьего места не рассчитываете?
— Я не рассчитываю на успешное выступление. В Европе ни на кого, кроме «Зенита», не рассчитываю.
«Семак правильно использует Дзюбу. Он поступает более разумно, чем Карпин»
— На этой неделе тренерский штаб сборной России представил окончательный состав, в котором ожидаемо не оказалось Артема Дзюбы. Вы согласны с таким решением?
— Это неверное решение. Почему? Когда Артем выходит на поле, он всегда забивает. С «Ювентусом» сыграла прекрасная связка Дзюба — Азмун. Сердар был рад забить с передачи Артема.
— Но в последних матчах Дзюбу выпускают на замену. Возможно, Семак считает, что при таком формате от Артема больше пользы.
— Семак правильно использует Дзюбу. Сергей Богданович поступает более разумно, чем Карпин.
— В последнее время много разговоров о том, что Ракицкий покинет «Зенит». Как вы к этому относитесь?
— Не хотелось бы, чтобы он уходил. Это будет печально. Ракицкий — необходимое звено в «Зените». Но такие же слухи ходили и про Азмуна. Будем надеяться, что и на этот раз ничего не подтвердится.
— Видите, кто может заменить Ракицкого в «Зените»?
— Пока нет. Останется только Ловрен. Но Ракицкий забивает потрясающие штрафные, выдает абсолютно точные пасы, угловые. Он проделывает очень большой объем работы. Пожалуй, он сильнейший защитник в нашей лиге.
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