«СЭ» поговорил с известным болельщиком сине-бело-голубых.

После поражения от «Ювентуса» в Турине «Зенит» практически лишился шансов на попадание в плей-офф Лиги чемпионов. В интервью «СЭ» известный болельщик сине-бело-голубых Михаил Боярский оценил выступление российских команд в еврокубках, а также высказался об отсутствии Дзюбы в сборной России и возможном уходе Ярослава Ракицкого.

«Не получается не только у «Зенита». Не получается у всех»

— Какие эмоции от матча «Зенита» с «Ювентусом» в Турине?

— Играли хорошо. «Ювентус» сильнее «Зенита». Но у нас в стране «Зенит» — самая сильная команда. Правда, стоит выехать за рубеж, сразу проигрываем клубам высокого европейского уровня.

— Почему у «Зенита» третий год не получается навязать достойную конкуренцию в Европе?

— Не получается не только у «Зенита». Не получается у всех. И долго еще получаться не будет.

— Можно ли утверждать, что «Зенит» показывает себя достойнее всех российских команд, несмотря на неудачи?

— Да! Командам необходим опыт. Не важно какой — отрицательный или положительный. Чем больше будет опыта, тем лучше для клуба.

— Когда «Зениту» удастся прервать неудачную серию в еврокубках?

— Когда Бразилия выиграет чемпионат мира по хоккею, тогда «Зенит» обыграет сильную европейскую команду.

— Как вам «Спартак» и «Локомотив»? Надеетесь на их победы в Лиге Европы?

— Нет, не надеюсь. У «Спартака» сейчас не все в порядке. Там очень сложная обстановка. На победу с «Лестером» будет рассчитывать трудно.

— Неужели даже на выход с третьего места не рассчитываете?

— Я не рассчитываю на успешное выступление. В Европе ни на кого, кроме «Зенита», не рассчитываю.

«Семак правильно использует Дзюбу. Он поступает более разумно, чем Карпин»

— На этой неделе тренерский штаб сборной России представил окончательный состав, в котором ожидаемо не оказалось Артема Дзюбы. Вы согласны с таким решением?

— Это неверное решение. Почему? Когда Артем выходит на поле, он всегда забивает. С «Ювентусом» сыграла прекрасная связка Дзюба — Азмун. Сердар был рад забить с передачи Артема.

— Но в последних матчах Дзюбу выпускают на замену. Возможно, Семак считает, что при таком формате от Артема больше пользы.

— Семак правильно использует Дзюбу. Сергей Богданович поступает более разумно, чем Карпин.

— В последнее время много разговоров о том, что Ракицкий покинет «Зенит». Как вы к этому относитесь?

— Не хотелось бы, чтобы он уходил. Это будет печально. Ракицкий — необходимое звено в «Зените». Но такие же слухи ходили и про Азмуна. Будем надеяться, что и на этот раз ничего не подтвердится.

— Видите, кто может заменить Ракицкого в «Зените»?

— Пока нет. Останется только Ловрен. Но Ракицкий забивает потрясающие штрафные, выдает абсолютно точные пасы, угловые. Он проделывает очень большой объем работы. Пожалуй, он сильнейший защитник в нашей лиге.