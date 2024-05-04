«Реал» выиграл чемпионат Испании в 36-й раз

«Реал» досрочно стал чемпионом Испании в сезоне-2023/24. Это стало известно после поражения «Барселоны от «Жироны» (2:4) в 34-м туре ла лиги.

За 4 тура до конца чемпионата «Реал» (87 очков) гарантировал себе первую строчку: ни «Жирона» (74), ни «Барселона» (73) не смогут догнать «Королевский клуб».

«Реал» выиграл примеру в 36-й раз в истории. У «Барсы» — 27 титулов, у «Атлетико» — 11.