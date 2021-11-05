Тренер «Барселоны» Бархуан ослушался врачей и дал Дембеле больше игрового времени

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле мог получить травму из-за того, что провел в матче с киевским «Динамо» (1:0) больше времени, чем советовали врачи.

Как сообщает Diario Sport, врачи команды рекомендовали либо вообще не выпускать 24-летнего француза на поле, либо дать ему сыграть не больше 15 минут.

2 ноября Дембеле вышел на 65-й минуте игры 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо» и провел на поле 25 минут.

После матча стало известно, что полузащитник повредил заднюю поверхность бедра и пропустит три недели. Игрок только недавно вернулся в строй команды после четырехмесячного восстановления после операции. У Дембеле была травма бедра правой ноги.

Исполняющий обязанности тренера «Барселоны» Серхи Бархуан признался после игры, что он выпустил футболиста раньше, чем было оговорено. Он объяснил это тем, что результат матча не устраивал команду, на тот момент счет был 0:0.