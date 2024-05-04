«Барселона» поздравила «Реал» с победой в чемпионате Испании

«Барселона» поздравила мадридский «Реал» с чемпионством в ла лиге.

«Поздравляем «Реал Мадрид» с победой в чемпионате Испании», — говорится в сообщении пресс-службы каталонцев в соцсети X.

4 мая «Реал» разгромил в 34-м туре ла лиги «Кадис» (3:0), а «Барселона» уступила «Жироне» (2:4). После этого мадридцы гарантировали себе чемпионский титул по итогам сезона.

«Реал» выиграл примеру в 36-й раз в истории. У «Барсы» — 27 титулов, у «Атлетико» — 11.

За 4 тура до конца чемпионата Испании «Реал» (87 очков) лидирует в турнирной таблице. «Жирона» (74) идет второй, а «Барселона» (73) — третьей.