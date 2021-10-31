«Мы контролировали игру, у нас были моменты». Бархуан — о ничьей «Барселоны» с «Алавесом»
И.о. главного тренера «Барселоны» Серхи Бархуан подвел итоги матча 12-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (1:1).
«Такое ощущение, что мы не получили награды за проделанную работу. Мы контролировали игру, у нас были моменты. Мы исправили кое-что в перерыве, что сработало, однако соперник забил благодаря действиям одного игрока. У нас были моменты, но мы их не реализовали», — приводит слова Бархуана Marca.
«Барселона» набрала 16 очков и занимает девятое место. У «Алавеса» 10 очков и 16-е место.
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