Левандовски признан игроком недели в Лиге чемпионов
19:10
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.
33-летний футболист сделал хет-трик и отдал голевую передачу в матче с «Бенфикой» (5:2).
Также на звание лучшего игрока претендовали форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, у которого дубль в игре с «Аталантой» (2:2), нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, оформивший дубль и результативный пас в матче с «Зенитом» (4:2), а также хавбек «Спортинга» Педру Гонсалвеш — два гола в игре с «Бешикташем» (4:0).
? The irrepressible @lewy_official is your #UCL Player of the Week ???#UCLPOTW | @PlayStationEU pic.twitter.com/BGZ1WMOrAx— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 4, 2021
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 2 и 3 ноября, 4-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Ювентус» — «Зенит» и другие игры
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