Левандовски признан игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

33-летний футболист сделал хет-трик и отдал голевую передачу в матче с «Бенфикой» (5:2).

Также на звание лучшего игрока претендовали форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, у которого дубль в игре с «Аталантой» (2:2), нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, оформивший дубль и результативный пас в матче с «Зенитом» (4:2), а также хавбек «Спортинга» Педру Гонсалвеш — два гола в игре с «Бешикташем» (4:0).