«Жирона» гарантировала себе выход в Лигу чемпионов

«Жирона» сыграет в Лиге чемпионов в сезоне-2024/25.

В 34-м туре испанской ла лиги команда на своем поле обыграла «Барселону» (4:2) и обошла соперника в турнирной таблице, поднявшись на второе место.

За 4 тура до конца чемпионата Испании «Жирона» (74 очка) на 13 очков опережает «Атлетик» из Бильбао, идущий пятым, за пределами зоны попадания в Лигу чемпионов.

«Жирона» сыграет в еврокубках впервые в своей истории. Команда проводит четвертый сезон в высшем испанском дивизионе.