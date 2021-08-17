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Анчелотти попросил вернуть Криштиану Роналду в «Реал»

09:02
Криштиану Роналду и Карло Анчелотти. Фото Reuters
Криштиану Роналду и Карло Анчелотти. Фото Reuters
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти попросил руководство клуба вернуть в команду нападающего Криштиану Роналду, информирует Marca.

Итальянского специалиста в этом желании поддержали и футболисты, которые знают о ценности португальца для команды.

Однако сейчас клуб больше сосредоточен на приобретении нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, а президент «Реала» Флорентино Перес уже отвергал идею возвращения 36-летнего Роналду. Тем не менее такая вероятность остается, ведь «ПСЖ» не хочет продавать своего французского нападающего.

Напомним, что Анчелотти и Роналду уже работали вместе в «Реале» и выиграли Лигу чемпионов-2013/14.

Ранее сообщалось, что агент Жорже Мендеш предложил услуги Роналду «Манчестер Сити». «Ювентус» якобы готов продать игрока за 30 млн евро, чтобы сократить траты на большую зарплату форварда.

Контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до следующего лета. Футболист зарабатывает 31 миллион евро в год.

В прошлом сезоне он провел 44 матча за «Юве» во всех турнирах и забил 36 мячей при четырех голевых передачах.

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Роман Шишов все материалы автора

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