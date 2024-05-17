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Сегодня, 13:54

«Реал» готов продлить контракты с Модричем и Кроосом

Владислав Корегин
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Лука Модрич и Тони Кроос.
Фото Global Look Press

Полузащитники «Реала» Лука Модрич и Тони Кроос могут остаться в клубе на следующий сезон, сообщает Marca.

По информации источника, руководство мадридцев выразило готовность в продлении контрактов с обоими футболистами. Соглашения хавбеков со «сливочными» истекают 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне 36-летний Модрич отыграл 43 матча за «Реал» во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 8 результативных передач. На счету 34-летнего Крооса 1 забитый мяч и 9 голевых передач в 46 сыгранных встречах.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о будущем Модрича и Крооса в клубе.

Лука Модрич
Тони Кроос
Футбол
ФК Реал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 36 29 6 1 83-22 93
2
 Барселона 36 24 7 5 74-43 79
3
 Жирона 36 23 6 7 75-45 75
4
 Атлетико 36 23 4 9 67-39 73
5
 Атлетик 36 17 11 8 58-37 62
6
 Р. Сосьедад 36 15 12 9 49-37 57
7
 Бетис 36 14 14 8 48-43 56
8
 Вильярреал 36 14 9 13 60-60 51
9
 Валенсия 36 13 9 14 37-40 48
10
 Хетафе 36 10 13 13 41-51 43
11
 Алавес 36 11 9 16 34-45 42
12
 Севилья 36 10 11 15 47-50 41
13
 Осасуна 36 11 8 17 40-54 41
14
 Лас-Пальмас 36 10 8 18 32-46 38
15
 Р. Вальекано 36 8 14 14 29-44 38
16
 Сельта 36 9 10 17 42-54 37
17
 Мальорка 36 7 15 14 29-41 36
18
 Кадис 36 6 14 16 25-49 32
19
 Гранада 36 4 9 23 37-70 21
20
 Альмерия 36 2 11 23 35-72 17
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Алавес – Хетафе
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Атлетик – Севилья
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Атлетико – Осасуна
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Барселона – Р. Вальекано
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Кадис – Лас-Пальмас
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