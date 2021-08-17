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«Атлетико» объявил о переходе Ману Санчеса в «Осасуну»

11:41
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Защитник «Атлетико» Ману Санчес перешел в «Осасуну», сообщается на официальном сайте клуба.

В составе новой команды 20-летний игрок будет играть на правах аренды в сезоне-2021/22. Ману Санчес является воспитанником системы «Атлетико» с 2014 года и продлил контракт с клубом до 2025 года.

Санчес провел за «Атлетико» шесть игр во всех турах. Он уже выступал в составе «Осасуны» во второй половине сезона-2020/21 и провел 16 игр в ла лиге.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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