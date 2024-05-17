Хави встретится с Лапортой, чтобы обсудить свое будущее в «Барселоне»
Главный тренер «Барселоны» Хави планирует провести с руководством команды, чтобы обсудить свое будущее, сообщает AS.
По данным источника, Хави хочет прояснить ситуацию, сложившуюся с его положением в клубе.
Ранее в СМИ писали, что презилент «Барсы» Жоан Лапорта утратил доверие к 44-летнему специалисту после его комментариев о каталонском клубе. Перед матчем 36-го тура ла лиги с «Альмерией» (2:0) Хави высказался о финансовом состоянии «Барселоны», отметив, что команде будет сложно конкурировать в следующем сезоне, потому она находится в худшем экономическом положении, чем «Реал» и другие европейские клубы. Президент сине-гранатовых остался очень разочарован этими словами.
25 апреля было объявлено, что Хави продолжит работать в «Барселоне», после того как в начале года тренер заявил о намерении покинуть команду в конце сезона.
Испанский специалист возглавляет сине-гранатовых с ноября 2021-го. В текущем сезоне «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 79 очков в 36 играх.
готов прояснить сложившуюся ситуацию, однако он раздосадован тем, как развивается эта ситуация. Подчёркивается, что испанский специалист был удивлён решением Лапорты не лететь на матч 36-го тура испанской Примеры с «Альмерией» (0:2).
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Лапорта остался зол на Хави после его слов о необходимости улучшения состава сине-гранатовых и сложностях реализации этого ввиду тяжёлого экономического положения клуба, сказанными в преддверии матча с «Альмерией».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|36
|29
|6
|1
|83-22
|93
|
2
|Барселона
|36
|24
|7
|5
|74-43
|79
|
3
|Жирона
|36
|23
|6
|7
|75-45
|75
|
4
|Атлетико
|36
|23
|4
|9
|67-39
|73
|
5
|Атлетик
|36
|17
|11
|8
|58-37
|62
|
6
|Р. Сосьедад
|36
|15
|12
|9
|49-37
|57
|
7
|Бетис
|36
|14
|14
|8
|48-43
|56
|
8
|Вильярреал
|36
|14
|9
|13
|60-60
|51
|
9
|Валенсия
|36
|13
|9
|14
|37-40
|48
|
10
|Хетафе
|36
|10
|13
|13
|41-51
|43
|
11
|Алавес
|36
|11
|9
|16
|34-45
|42
|
12
|Севилья
|36
|10
|11
|15
|47-50
|41
|
13
|Осасуна
|36
|11
|8
|17
|40-54
|41
|
14
|Лас-Пальмас
|36
|10
|8
|18
|32-46
|38
|
15
|Р. Вальекано
|36
|8
|14
|14
|29-44
|38
|
16
|Сельта
|36
|9
|10
|17
|42-54
|37
|
17
|Мальорка
|36
|7
|15
|14
|29-41
|36
|
18
|Кадис
|36
|6
|14
|16
|25-49
|32
|
19
|Гранада
|36
|4
|9
|23
|37-70
|21
|
20
|Альмерия
|36
|2
|11
|23
|35-72
|17
|18.05
|22:00
|
Алавес – Хетафе
|- : -
|19.05
|20:00
|
Атлетик – Севилья
|- : -
|19.05
|20:00
|
Атлетико – Осасуна
|- : -
|19.05
|20:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|19.05
|20:00
|
Бетис – Р. Сосьедад
|- : -
|19.05
|20:00
|
Кадис – Лас-Пальмас
|- : -
|19.05
|20:00
|
Гранада – Сельта
|- : -
|19.05
|20:00
|
Мальорка – Альмерия
|- : -
|19.05
|20:00
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|19.05
|20:00
|
Вильярреал – Реал
|- : -
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|20
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|19
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|19
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|13
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|10
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|27
|2
|3
|
|
Санти Комесанья
Вильярреал
|25
|1
|6