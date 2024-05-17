Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 18:07

Хави встретится с Лапортой, чтобы обсудить свое будущее в «Барселоне»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хави.
Фото Reuters

Главный тренер «Барселоны» Хави планирует провести с руководством команды, чтобы обсудить свое будущее, сообщает AS.

По данным источника, Хави хочет прояснить ситуацию, сложившуюся с его положением в клубе.

Ранее в СМИ писали, что презилент «Барсы» Жоан Лапорта утратил доверие к 44-летнему специалисту после его комментариев о каталонском клубе. Перед матчем 36-го тура ла лиги с «Альмерией» (2:0) Хави высказался о финансовом состоянии «Барселоны», отметив, что команде будет сложно конкурировать в следующем сезоне, потому она находится в худшем экономическом положении, чем «Реал» и другие европейские клубы. Президент сине-гранатовых остался очень разочарован этими словами.

25 апреля было объявлено, что Хави продолжит работать в «Барселоне», после того как в начале года тренер заявил о намерении покинуть команду в конце сезона.

Испанский специалист возглавляет сине-гранатовых с ноября 2021-го. В текущем сезоне «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 79 очков в 36 играх.

готов прояснить сложившуюся ситуацию, однако он раздосадован тем, как развивается эта ситуация. Подчёркивается, что испанский специалист был удивлён решением Лапорты не лететь на матч 36-го тура испанской Примеры с «Альмерией» (0:2).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Лапорта остался зол на Хави после его слов о необходимости улучшения состава сине-гранатовых и сложностях реализации этого ввиду тяжёлого экономического положения клуба, сказанными в преддверии матча с «Альмерией».

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
Жоан Лапорта
0
Читайте также
Бывшая звезда «Интера» Станкович стал тренером «Спартака»
Главный тренер «Ювентуса» Аллегри напал на директора итальянской газеты
Путин заявил об отсутствии у России планов по взятию Харькова
Семак снова стал дедом, может потерять форварда, у легионеров исчезает мотивация, клуб всё опровергает. Что сейчас происходит в «Зените»
МИД Литвы вызвал представителя РФ и выразил протест
В Британии обеспокоились последствиями ответа РФ на поставки Storm Shadow ВСУ
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал» готов продлить контракты с Модричем и Кроосом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 36 29 6 1 83-22 93
2
 Барселона 36 24 7 5 74-43 79
3
 Жирона 36 23 6 7 75-45 75
4
 Атлетико 36 23 4 9 67-39 73
5
 Атлетик 36 17 11 8 58-37 62
6
 Р. Сосьедад 36 15 12 9 49-37 57
7
 Бетис 36 14 14 8 48-43 56
8
 Вильярреал 36 14 9 13 60-60 51
9
 Валенсия 36 13 9 14 37-40 48
10
 Хетафе 36 10 13 13 41-51 43
11
 Алавес 36 11 9 16 34-45 42
12
 Севилья 36 10 11 15 47-50 41
13
 Осасуна 36 11 8 17 40-54 41
14
 Лас-Пальмас 36 10 8 18 32-46 38
15
 Р. Вальекано 36 8 14 14 29-44 38
16
 Сельта 36 9 10 17 42-54 37
17
 Мальорка 36 7 15 14 29-41 36
18
 Кадис 36 6 14 16 25-49 32
19
 Гранада 36 4 9 23 37-70 21
20
 Альмерия 36 2 11 23 35-72 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.05 22:00
Алавес – Хетафе
 - : -
19.05 20:00
Атлетик – Севилья
 - : -
19.05 20:00
Атлетико – Осасуна
 - : -
19.05 20:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
19.05 20:00
Бетис – Р. Сосьедад
 - : -
19.05 20:00
Кадис – Лас-Пальмас
 - : -
19.05 20:00
Гранада – Сельта
 - : -
19.05 20:00
Мальорка – Альмерия
 - : -
19.05 20:00
Валенсия – Жирона
 - : -
19.05 20:00
Вильярреал – Реал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 20
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 19
Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 19
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 13
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 10
Рафинья

Рафинья

Барселона

 9
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 27 2 3
Санти Комесанья

Санти Комесанья

Вильярреал

 25 1 6
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости