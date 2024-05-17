Хави встретится с Лапортой, чтобы обсудить свое будущее в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави планирует провести с руководством команды, чтобы обсудить свое будущее, сообщает AS.

По данным источника, Хави хочет прояснить ситуацию, сложившуюся с его положением в клубе.

Ранее в СМИ писали, что презилент «Барсы» Жоан Лапорта утратил доверие к 44-летнему специалисту после его комментариев о каталонском клубе. Перед матчем 36-го тура ла лиги с «Альмерией» (2:0) Хави высказался о финансовом состоянии «Барселоны», отметив, что команде будет сложно конкурировать в следующем сезоне, потому она находится в худшем экономическом положении, чем «Реал» и другие европейские клубы. Президент сине-гранатовых остался очень разочарован этими словами.

25 апреля было объявлено, что Хави продолжит работать в «Барселоне», после того как в начале года тренер заявил о намерении покинуть команду в конце сезона.

Испанский специалист возглавляет сине-гранатовых с ноября 2021-го. В текущем сезоне «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 79 очков в 36 играх.

готов прояснить сложившуюся ситуацию, однако он раздосадован тем, как развивается эта ситуация. Подчёркивается, что испанский специалист был удивлён решением Лапорты не лететь на матч 36-го тура испанской Примеры с «Альмерией» (0:2).

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Лапорта остался зол на Хави после его слов о необходимости улучшения состава сине-гранатовых и сложностях реализации этого ввиду тяжёлого экономического положения клуба, сказанными в преддверии матча с «Альмерией».