«Реал Сосьедад» победил «Валенсию», Захарян отыграл 60 минут

«Реал Сосьедад» на своем поле обыграл «Валенсию» в матче 36-го тура испанской ла лиги — 1:0.

Единственный гол на 3-й минуте забил Андре Силва.

Российский полузащитник хозяев Арсен Захарян вышел на поле в стартовом составе. Его заменили на 60-й минуте.

«Реал Сосьедад» (57 очков) поднялся на шестое место в ла лиге. «Валенсия» (48) идет девятой в турнирной таблице.