Защитник «Реала» Начо может продолжить карьеру в «Интере»

Защитник «Реала» Начо Фернандес может перейти в «Интер», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее появилась информация о том, что футболист намерен покинуть мадридский клуб по окончании текущего сезона. Как отмечает источник, Фернандес уже сообщил об этом руководству «Реала». При этом в 34-летнем защитнике заинтересован «Интер», рассматривая его на замену нидерландцу Стефану де Врею, который летом может покинуть миланскую команду. Самого Начо привлекает интерес итальянского клуба из-за возможности играть на нескольких позициях в обороне.

Также известно, что у футболиста есть варианты с продолжением карьеры в МЛС и Саудовской Аравии.

Начо является воспитанником академии «Реала». Всего за «сливочных» он отыграл 361 матч, забил 16 голов и отдал 10 результативных передач. Вместе с командой игрок стал пятикратным обладателем Лиги чемпионов и четырехкратным чемпионом Испании.