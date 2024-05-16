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«Лас-Пальмас» и «Бетис» сыграли вничью в ла лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Бетис» на выезде сыграл вничью с «Лас-Пальмас» в матче 36-го тура испанской ла лиги — 2:2.

Гости дважды выходили вперед по ходу матча после автогола Мики Мармоля (21-я минута) и гола Айосе Переса (49-я), но хозяева оба раза сумели отыграться, отличились Алекс Суарес (28-я) и Альберто Молейро (64-я).

«Бетис» (56 очков) остается на шестом месте в ла лиге. «Лас-Пальмас» (38) поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 36-й тур
16 мая, 20:30. Gran Canaria (Лас-Пальмас)
Лас-Пальмас
2:2
Бетис

Источник: Таблица ла лиги
Футбол
ФК Бетис
ФК Лас-Пальмас
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 36 29 6 1 83-22 93
2
 Барселона 35 23 7 5 72-43 76
3
 Жирона 36 23 6 7 75-45 75
4
 Атлетико 36 23 4 9 67-39 73
5
 Атлетик 36 17 11 8 58-37 62
6
 Бетис 36 14 14 8 48-43 56
7
 Р. Сосьедад 35 14 12 9 48-37 54
8
 Вильярреал 36 14 9 13 60-60 51
9
 Валенсия 35 13 9 13 37-39 48
10
 Хетафе 36 10 13 13 41-51 43
11
 Алавес 36 11 9 16 34-45 42
12
 Севилья 36 10 11 15 47-50 41
13
 Осасуна 36 11 8 17 40-54 41
14
 Лас-Пальмас 36 10 8 18 32-46 38
15
 Р. Вальекано 36 8 14 14 29-44 38
16
 Сельта 36 9 10 17 42-54 37
17
 Мальорка 36 7 15 14 29-41 36
18
 Кадис 36 6 14 16 25-49 32
19
 Гранада 36 4 9 23 37-70 21
20
 Альмерия 35 2 11 22 35-70 17
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14.05 20:30
Осасуна – Мальорка
 1 : 1
14.05 22:30
Реал – Алавес
 5 : 0
14.05 23:00
Жирона – Вильярреал
 0 : 1
15.05 20:30
Р. Вальекано – Гранада
 2 : 1
15.05 20:30
Севилья – Кадис
 0 : 1
15.05 23:00
Сельта – Атлетик
 2 : 1
15.05 23:00
Хетафе – Атлетико
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16.05 20:30
Лас-Пальмас – Бетис
 2 : 2
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Альмерия – Барселона
 - : -
16.05 23:00
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Вильярреал

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