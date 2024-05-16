«Лас-Пальмас» и «Бетис» сыграли вничью в ла лиге

«Бетис» на выезде сыграл вничью с «Лас-Пальмас» в матче 36-го тура испанской ла лиги — 2:2.

Гости дважды выходили вперед по ходу матча после автогола Мики Мармоля (21-я минута) и гола Айосе Переса (49-я), но хозяева оба раза сумели отыграться, отличились Алекс Суарес (28-я) и Альберто Молейро (64-я).

«Бетис» (56 очков) остается на шестом месте в ла лиге. «Лас-Пальмас» (38) поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице.