«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании
«Реал Сосьедад» дома в Сан-Себастьяне 16 мая примет «Валенсию» в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Аноэта». Начало — в 23.00 по московскому времени.
Смотреть трансляцию матча ла лиги «Реал Сосьедад» — «Валенсия» можно по подписке в онлайн-кинотеатре «Окко». Прямой эфир начнется в 23.00 мск. Ключевые события противостояния 16 мая будут доступны в матч-центре «СЭ».
«Реал Сосьедад» под руководством Иманоля Альгуасиля набрал 54 балла и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании после 35 туров. «Валенсия» главного тренера Рубена Барахи находится на девятом месте с 48 очками после 35 матчей.
За «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян. В нынешнем сезоне 20-летний футболист провел 37 матчей за клуб из Сан-Себастьяна, забил один гол и сделал две результативные передачи.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|36
|29
|6
|1
|83-22
|93
|
2
|Барселона
|35
|23
|7
|5
|72-43
|76
|
3
|Жирона
|36
|23
|6
|7
|75-45
|75
|
4
|Атлетико
|36
|23
|4
|9
|67-39
|73
|
5
|Атлетик
|36
|17
|11
|8
|58-37
|62
|
6
|Бетис
|35
|14
|13
|8
|46-41
|55
|
7
|Р. Сосьедад
|35
|14
|12
|9
|48-37
|54
|
8
|Вильярреал
|36
|14
|9
|13
|60-60
|51
|
9
|Валенсия
|35
|13
|9
|13
|37-39
|48
|
10
|Хетафе
|36
|10
|13
|13
|41-51
|43
|
11
|Алавес
|36
|11
|9
|16
|34-45
|42
|
12
|Севилья
|36
|10
|11
|15
|47-50
|41
|
13
|Осасуна
|36
|11
|8
|17
|40-54
|41
|
14
|Р. Вальекано
|36
|8
|14
|14
|29-44
|38
|
15
|Сельта
|36
|9
|10
|17
|42-54
|37
|
16
|Лас-Пальмас
|35
|10
|7
|18
|30-44
|37
|
17
|Мальорка
|36
|7
|15
|14
|29-41
|36
|
18
|Кадис
|36
|6
|14
|16
|25-49
|32
|
19
|Гранада
|36
|4
|9
|23
|37-70
|21
|
20
|Альмерия
|35
|2
|11
|22
|35-70
|17
|14.05
|20:30
|
Осасуна – Мальорка
|1 : 1
|14.05
|22:30
|
Реал – Алавес
|5 : 0
|14.05
|23:00
|
Жирона – Вильярреал
|0 : 1
|15.05
|20:30
|
Р. Вальекано – Гранада
|2 : 1
|15.05
|20:30
|
Севилья – Кадис
|0 : 1
|15.05
|23:00
|
Сельта – Атлетик
|2 : 1
|15.05
|23:00
|
Хетафе – Атлетико
|0 : 3
|16.05
|20:30
|
Лас-Пальмас – Бетис
|- : -
|16.05
|22:30
|
Альмерия – Барселона
|- : -
|16.05
|23:00
|
Р. Сосьедад – Валенсия
|- : -
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|20
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|19
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|19
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|13
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|10
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|27
|2
|3
|
|
Санти Комесанья
Вильярреал
|25
|1
|6