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Сегодня, 12:30

«Альмерия» — «Барселона»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

«Альмерия» и «Барселона» сыграют в матче ла лиги 16 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты «Барселоны».
Футболисты «Барселоны».
Фото AFP

«Альмерия» и «Барселона» встретятся в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу 16 мая. Игра пройдет на арене «Эстадио де лос Хуэгос Медитерранеос». Начало — в 22.30 по московскому времени.

Видеотрансляция матча «Альмерия» — «Барселона» пройдет по подписке в прямом эфире в онлайн-кинотеатре «Окко». Начало — в 22.30 мск. Следите за ключевыми событиями противостояния 36-го тура ла лиги в матч-центре «СЭ».

«Альмерия» с 17 баллами располагается на последнем, 20-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании после 35 туров. Команда главного тренера Пепе Меля вылетела из ла лиги по итогам сезона-2023/24.

«Барселона» под руководством Хави набрала 76 очков и идет на второй строчке после 35 матчей.

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Футбол
ФК Альмерия
ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 36 29 6 1 83-22 93
2
 Барселона 35 23 7 5 72-43 76
3
 Жирона 36 23 6 7 75-45 75
4
 Атлетико 36 23 4 9 67-39 73
5
 Атлетик 36 17 11 8 58-37 62
6
 Бетис 35 14 13 8 46-41 55
7
 Р. Сосьедад 35 14 12 9 48-37 54
8
 Вильярреал 36 14 9 13 60-60 51
9
 Валенсия 35 13 9 13 37-39 48
10
 Хетафе 36 10 13 13 41-51 43
11
 Алавес 36 11 9 16 34-45 42
12
 Севилья 36 10 11 15 47-50 41
13
 Осасуна 36 11 8 17 40-54 41
14
 Р. Вальекано 36 8 14 14 29-44 38
15
 Сельта 36 9 10 17 42-54 37
16
 Лас-Пальмас 35 10 7 18 30-44 37
17
 Мальорка 36 7 15 14 29-41 36
18
 Кадис 36 6 14 16 25-49 32
19
 Гранада 36 4 9 23 37-70 21
20
 Альмерия 35 2 11 22 35-70 17
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.05 20:30
Осасуна – Мальорка
 1 : 1
14.05 22:30
Реал – Алавес
 5 : 0
14.05 23:00
Жирона – Вильярреал
 0 : 1
15.05 20:30
Р. Вальекано – Гранада
 2 : 1
15.05 20:30
Севилья – Кадис
 0 : 1
15.05 23:00
Сельта – Атлетик
 2 : 1
15.05 23:00
Хетафе – Атлетико
 0 : 3
16.05 20:30
Лас-Пальмас – Бетис
 - : -
16.05 22:30
Альмерия – Барселона
 - : -
16.05 23:00
Р. Сосьедад – Валенсия
 - : -
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ЖК
Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 20
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 19
Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 19
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 13
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 10
Рафинья

Рафинья

Барселона

 9
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 27 2 3
Санти Комесанья

Санти Комесанья

Вильярреал

 25 1 6
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