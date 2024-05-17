«Реал» планирует продлить контракты с Карвахалем и Лукасом Васкесом
«Реал» намерен продлить контракт с полузащитником Лукасом Васкесом, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества. «Реал» хочет заключить новую сделку с 32-летним испанцем как можно скорее, а затем планирует приступить к переговорам с защитником Дани Карвахалем.
В сезоне-2023/24 Васкес забил 2 гола и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за «Реал» во всех турнирах, у 32-летнего Карвахаля 5 мячей и 5 голевых пасов в 39 играх.
Контракт Васкеса действует до конца июня 2024 года, соглашение Карвахаля — до конца июня 2025 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|36
|29
|6
|1
|83-22
|93
|
2
|Барселона
|36
|24
|7
|5
|74-43
|79
|
3
|Жирона
|36
|23
|6
|7
|75-45
|75
|
4
|Атлетико
|36
|23
|4
|9
|67-39
|73
|
5
|Атлетик
|36
|17
|11
|8
|58-37
|62
|
6
|Р. Сосьедад
|36
|15
|12
|9
|49-37
|57
|
7
|Бетис
|36
|14
|14
|8
|48-43
|56
|
8
|Вильярреал
|36
|14
|9
|13
|60-60
|51
|
9
|Валенсия
|36
|13
|9
|14
|37-40
|48
|
10
|Хетафе
|36
|10
|13
|13
|41-51
|43
|
11
|Алавес
|36
|11
|9
|16
|34-45
|42
|
12
|Севилья
|36
|10
|11
|15
|47-50
|41
|
13
|Осасуна
|36
|11
|8
|17
|40-54
|41
|
14
|Лас-Пальмас
|36
|10
|8
|18
|32-46
|38
|
15
|Р. Вальекано
|36
|8
|14
|14
|29-44
|38
|
16
|Сельта
|36
|9
|10
|17
|42-54
|37
|
17
|Мальорка
|36
|7
|15
|14
|29-41
|36
|
18
|Кадис
|36
|6
|14
|16
|25-49
|32
|
19
|Гранада
|36
|4
|9
|23
|37-70
|21
|
20
|Альмерия
|36
|2
|11
|23
|35-72
|17
|14.05
|20:30
|
Осасуна – Мальорка
|1 : 1
|14.05
|22:30
|
Реал – Алавес
|5 : 0
|14.05
|23:00
|
Жирона – Вильярреал
|0 : 1
|15.05
|20:30
|
Р. Вальекано – Гранада
|2 : 1
|15.05
|20:30
|
Севилья – Кадис
|0 : 1
|15.05
|23:00
|
Сельта – Атлетик
|2 : 1
|15.05
|23:00
|
Хетафе – Атлетико
|0 : 3
|16.05
|20:30
|
Лас-Пальмас – Бетис
|2 : 2
|16.05
|22:30
|
Альмерия – Барселона
|0 : 2
|16.05
|23:00
|
Р. Сосьедад – Валенсия
|1 : 0
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|20
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|19
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|19
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|13
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|10
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|27
|2
|3
|
|
Санти Комесанья
Вильярреал
|25
|1
|6