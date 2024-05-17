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Сегодня, 10:31

«Реал» планирует продлить контракты с Карвахалем и Лукасом Васкесом

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Лукас Васкес.
Фото Reuters

«Реал» намерен продлить контракт с полузащитником Лукасом Васкесом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества. «Реал» хочет заключить новую сделку с 32-летним испанцем как можно скорее, а затем планирует приступить к переговорам с защитником Дани Карвахалем.

В сезоне-2023/24 Васкес забил 2 гола и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за «Реал» во всех турнирах, у 32-летнего Карвахаля 5 мячей и 5 голевых пасов в 39 играх.

Контракт Васкеса действует до конца июня 2024 года, соглашение Карвахаля — до конца июня 2025 года.

Даниэль Карвахаль
Лукас Васкес
Футбол
ФК Реал
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Неделя

Sky Sports: Мбаппе будет получать в «Реале» 15 миллионов евро в год
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 36 29 6 1 83-22 93
2
 Барселона 36 24 7 5 74-43 79
3
 Жирона 36 23 6 7 75-45 75
4
 Атлетико 36 23 4 9 67-39 73
5
 Атлетик 36 17 11 8 58-37 62
6
 Р. Сосьедад 36 15 12 9 49-37 57
7
 Бетис 36 14 14 8 48-43 56
8
 Вильярреал 36 14 9 13 60-60 51
9
 Валенсия 36 13 9 14 37-40 48
10
 Хетафе 36 10 13 13 41-51 43
11
 Алавес 36 11 9 16 34-45 42
12
 Севилья 36 10 11 15 47-50 41
13
 Осасуна 36 11 8 17 40-54 41
14
 Лас-Пальмас 36 10 8 18 32-46 38
15
 Р. Вальекано 36 8 14 14 29-44 38
16
 Сельта 36 9 10 17 42-54 37
17
 Мальорка 36 7 15 14 29-41 36
18
 Кадис 36 6 14 16 25-49 32
19
 Гранада 36 4 9 23 37-70 21
20
 Альмерия 36 2 11 23 35-72 17
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.05 20:30
Осасуна – Мальорка
 1 : 1
14.05 22:30
Реал – Алавес
 5 : 0
14.05 23:00
Жирона – Вильярреал
 0 : 1
15.05 20:30
Р. Вальекано – Гранада
 2 : 1
15.05 20:30
Севилья – Кадис
 0 : 1
15.05 23:00
Сельта – Атлетик
 2 : 1
15.05 23:00
Хетафе – Атлетико
 0 : 3
16.05 20:30
Лас-Пальмас – Бетис
 2 : 2
16.05 22:30
Альмерия – Барселона
 0 : 2
16.05 23:00
Р. Сосьедад – Валенсия
 1 : 0
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ЖК
Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 20
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 19
Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 19
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 13
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 10
Рафинья

Рафинья

Барселона

 9
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 27 2 3
Санти Комесанья

Санти Комесанья

Вильярреал

 25 1 6
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