Варан прокомментировал переход из «Реала» в «МЮ»

Защитник Рафаэль Варан прокомментировал переход в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала».

«Я счастлив и взволнован. Это новое путешествие для меня. У меня было счастливое приключение с «Реалом», но «Манчестер Юнайтед» для меня это новый вызов. Обо мне и «МЮ» ходили слухи с 2011 года. Этот интерес со стороны «Юнайтед» начался тогда, когда сэр Алекс Фергюсон поговорил со мной в доме моей матери, это было еще до того, как я перешел в «Реал», — цитирует Варана пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

28-летний француз был представлен игроком «МЮ» 14 августа перед матчем с «Лидсом», а в понедельник клуб официально объявил о заключении контракта. Игрок смог присоединиться к тренировкам после того, как прошел срок карантина.

Варан перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Реала», где выступал с июля 2011 года. Француз будет выступать за «МЮ» под номером 19.