В «Барселоне» хотят арендовать хавбека «Ливерпуля» Диаса
Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас может продолжить карьеру в ла лиге, сообщает Todofichajes.
По данным источника, в игроке заинтересована «Барселона». Спортивный директор каталонцев Деку провел переговоры с представителями форварда. Клуб хочет арендовать футболиста. Главный тренер команды Хави Эрнандес одобрил этот трансфер.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии 27-летний хавбек провел 36 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт с мерсисайдцами рассчитан до лета 2027 года.
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|
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|
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|29
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|1
|83-22
|93
|
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|Барселона
|35
|23
|7
|5
|72-43
|76
|
3
|Жирона
|36
|23
|6
|7
|75-45
|75
|
4
|Атлетико
|36
|23
|4
|9
|67-39
|73
|
5
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|36
|17
|11
|8
|58-37
|62
|
6
|Бетис
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|8
|46-41
|55
|
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|Р. Сосьедад
|35
|14
|12
|9
|48-37
|54
|
8
|Вильярреал
|36
|14
|9
|13
|60-60
|51
|
9
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|35
|13
|9
|13
|37-39
|48
|
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|Хетафе
|36
|10
|13
|13
|41-51
|43
|
11
|Алавес
|36
|11
|9
|16
|34-45
|42
|
12
|Севилья
|36
|10
|11
|15
|47-50
|41
|
13
|Осасуна
|36
|11
|8
|17
|40-54
|41
|
14
|Р. Вальекано
|36
|8
|14
|14
|29-44
|38
|
15
|Сельта
|36
|9
|10
|17
|42-54
|37
|
16
|Лас-Пальмас
|35
|10
|7
|18
|30-44
|37
|
17
|Мальорка
|36
|7
|15
|14
|29-41
|36
|
18
|Кадис
|36
|6
|14
|16
|25-49
|32
|
19
|Гранада
|36
|4
|9
|23
|37-70
|21
|
20
|Альмерия
|35
|2
|11
|22
|35-70
|17
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.05
|20:30
|
Осасуна – Мальорка
|1 : 1
|14.05
|22:30
|
Реал – Алавес
|5 : 0
|14.05
|23:00
|
Жирона – Вильярреал
|0 : 1
|15.05
|20:30
|
Р. Вальекано – Гранада
|2 : 1
|15.05
|20:30
|
Севилья – Кадис
|0 : 1
|15.05
|23:00
|
Сельта – Атлетик
|2 : 1
|15.05
|23:00
|
Хетафе – Атлетико
|0 : 3
|16.05
|20:30
|
Лас-Пальмас – Бетис
|- : -
|16.05
|22:30
|
Альмерия – Барселона
|- : -
|16.05
|23:00
|
Р. Сосьедад – Валенсия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|20
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|19
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|19
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|13
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|10
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|27
|2
|3
|
|
Санти Комесанья
Вильярреал
|25
|1
|6
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