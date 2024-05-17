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Салфетку с текстом первого контракта Месси с «Барселоной» продали почти за 900 тысяч евро

Виктория Кравченко
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Салфетку с текстом первого контракта нападающего Лионеля Месси с «Барселоной» продали почти за 900 тысяч евро на аукционе Bonhams, сообщается на сайте аукционного дома.

На салфетке было подписано соглашение 13-летнего аргентинца с каталонским клубом. Ее продали за 889 тысяч 781 евро, имя покупателя не сообщается.

На салфетке с датой 14 декабря 2000 года стоят подписи Гаггиоли, другого агента, Хосепа Марии Мингуэльи и экс-спортивного директора «Барселоны» Карлеса Рексаха.

Салфетка была выставлена на аукцион ранее в мае. Стартовая цена превышала 255 тысяч евро.

Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. В составе команды он 10 раз выиграл чемпионат Испании, четыре раз — Лигу чемпионов. С июня 2023 года аргентинец выступает за «Интер Майами».

Лионель Месси
ФК Барселона
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 И В Н П +/- О
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 Реал 36 29 6 1 83-22 93
2
 Барселона 36 24 7 5 74-43 79
3
 Жирона 36 23 6 7 75-45 75
4
 Атлетико 36 23 4 9 67-39 73
5
 Атлетик 36 17 11 8 58-37 62
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 Р. Сосьедад 36 15 12 9 49-37 57
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 Бетис 36 14 14 8 48-43 56
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 Вильярреал 36 14 9 13 60-60 51
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 Валенсия 36 13 9 14 37-40 48
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 Хетафе 36 10 13 13 41-51 43
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 Алавес 36 11 9 16 34-45 42
12
 Севилья 36 10 11 15 47-50 41
13
 Осасуна 36 11 8 17 40-54 41
14
 Лас-Пальмас 36 10 8 18 32-46 38
15
 Р. Вальекано 36 8 14 14 29-44 38
16
 Сельта 36 9 10 17 42-54 37
17
 Мальорка 36 7 15 14 29-41 36
18
 Кадис 36 6 14 16 25-49 32
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 Гранада 36 4 9 23 37-70 21
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 Альмерия 36 2 11 23 35-72 17
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