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Сегодня, 13:39

Кристенсен не хочет уходить из «Барселоны»

Алина Савинова
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Защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен не намерен покидать каталонский клуб, сообщает Diario Sport.

По информации источника, у футболиста нет конкретных предложений от других команд. Он счастлив в «Барселоне» и не хочет уходить из нее. Отмечается, что Кристенсен на данный момент сосредоточен на том, чтобы окончательно восстановиться после повреждения ахиллового сухожилия, и рассчитывает проявить себя как можно лучше в следующем сезоне.

28-летний датчанин выступает за «Барсу» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 39 матчей за сине-гранатовых во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года.

Андреас Кристенсен
Футбол
ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 36 29 6 1 83-22 93
2
 Барселона 35 23 7 5 72-43 76
3
 Жирона 36 23 6 7 75-45 75
4
 Атлетико 36 23 4 9 67-39 73
5
 Атлетик 36 17 11 8 58-37 62
6
 Бетис 35 14 13 8 46-41 55
7
 Р. Сосьедад 35 14 12 9 48-37 54
8
 Вильярреал 36 14 9 13 60-60 51
9
 Валенсия 35 13 9 13 37-39 48
10
 Хетафе 36 10 13 13 41-51 43
11
 Алавес 36 11 9 16 34-45 42
12
 Севилья 36 10 11 15 47-50 41
13
 Осасуна 36 11 8 17 40-54 41
14
 Р. Вальекано 36 8 14 14 29-44 38
15
 Сельта 36 9 10 17 42-54 37
16
 Лас-Пальмас 35 10 7 18 30-44 37
17
 Мальорка 36 7 15 14 29-41 36
18
 Кадис 36 6 14 16 25-49 32
19
 Гранада 36 4 9 23 37-70 21
20
 Альмерия 35 2 11 22 35-70 17
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38 тур
14.05 20:30
Осасуна – Мальорка
 1 : 1
14.05 22:30
Реал – Алавес
 5 : 0
14.05 23:00
Жирона – Вильярреал
 0 : 1
15.05 20:30
Р. Вальекано – Гранада
 2 : 1
15.05 20:30
Севилья – Кадис
 0 : 1
15.05 23:00
Сельта – Атлетик
 2 : 1
15.05 23:00
Хетафе – Атлетико
 0 : 3
16.05 20:30
Лас-Пальмас – Бетис
 - : -
16.05 22:30
Альмерия – Барселона
 - : -
16.05 23:00
Р. Сосьедад – Валенсия
 - : -
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Артем Довбик

Жирона

 20
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 19
Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 19
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 13
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 10
Рафинья

Рафинья

Барселона

 9
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 27 2 3
Санти Комесанья

Санти Комесанья

Вильярреал

 25 1 6
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