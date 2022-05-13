Анчелотти на считает себя лучшим тренером в Европе

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти признался, что не считает себя лучшим тренером в этом сезоне. Мадридский клуб стал чемпионом Испании и вышел в финал Лиги чемпионов.

«Трудно ответить на этот вопрос. Я не люблю отдавать голоса себе, пусть их дают мне другие. Я живу счастливыми моментами сейчас и надеюсь, что это продлится долго», — цитирует Marca Анчелотти.

«Реал» сыграет против «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов. Матч пройдет во Франции 28 мая.