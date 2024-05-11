«Жирона» не удержала победу над «Алавесом»

«Жирона» на выезде сыграла вничью с «Алавесом» в матче 35-го тура ла лиги — 2:2.

У каталонцев голы забили Эрик Гарсия и Янхель Эррера. У хозяев дубль оформил Хон Гуриди, забив второй гол на 90+9-й минуте.

«Жирона» набрала 75 очков и занимает второе место в таблице чемпионата. «Барселона» отстает на два очка, имея один матч в запасе.

«Алавес» продлил серию без поражений в ла лиге до четырех матчей (3 победы и 1 ничья) — 42 очка и 11-я строчка в таблице.