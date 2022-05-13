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Сегодня, 03:02

Вратарь «Реала» Лунин сыграет с «Кадисом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Леванте» (6:0) в 36-м туре чемпионата Испании объяснил ротацию вратарей.

«Лунин сыграет с «Кадисом», а Куртуа — с «Бетисом», — цитирует Marca Анчелотти.

Против «Леванте» играл Тибо Куртуа. В прошлом туре «Реал» с Андреем Луниным воротах проиграл «Атлетико» (0:1).

В этом сезоне 23-летний украинец сыграл только один матч в чемпионате Испании. Также на его счету две встречи в Кубке Испании.

Карло Анчелотти
Тибо Куртуа
Футбол
ФК Реал
Андрей Лунин
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 36 26 6 4 79-30 84
2
 Барселона 36 21 9 6 68-36 72
3
 Атлетико 36 20 7 9 62-41 67
4
 Севилья 36 17 15 4 51-29 66
5
 Бетис 36 18 7 11 60-40 61
6
 Р. Сосьедад 36 16 11 9 37-34 59
7
 Вильярреал 36 15 11 10 60-35 56
8
 Атлетик 36 13 13 10 41-35 52
9
 Осасуна 36 12 11 13 37-47 47
10
 Валенсия 36 10 14 12 45-52 44
11
 Сельта 36 11 10 15 42-41 43
12
 Р. Вальекано 36 11 9 16 36-44 42
13
 Эспаньол 36 10 10 16 39-52 40
14
 Эльче 36 10 9 17 37-50 39
15
 Хетафе 36 8 14 14 32-38 38
16
 Гранада 36 8 13 15 44-59 37
17
 Кадис 36 7 14 15 33-50 35
18
 Мальорка 36 8 9 19 32-62 33
19
 Алавес 36 8 7 21 30-61 31
20
 Леванте 36 6 11 19 44-73 29
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.05 19:30
Эспаньол – Валенсия
 - : -
14.05 22:00
Сельта – Эльче
 - : -
15.05 19:30
Атлетик – Осасуна
 - : -
15.05 19:30
Атлетико – Севилья
 - : -
15.05 19:30
Бетис – Гранада
 - : -
15.05 19:30
Вильярреал – Р. Сосьедад
 - : -
15.05 19:30
Кадис – Реал
 - : -
15.05 19:30
Леванте – Алавес
 - : -
15.05 19:30
Мальорка – Р. Вальекано
 - : -
15.05 19:30
Хетафе – Барселона
 - : -
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Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 27
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 30 2 6
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 30 2 2
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 31 1 9
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