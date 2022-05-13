Вратарь «Реала» Лунин сыграет с «Кадисом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Леванте» (6:0) в 36-м туре чемпионата Испании объяснил ротацию вратарей.

«Лунин сыграет с «Кадисом», а Куртуа — с «Бетисом», — цитирует Marca Анчелотти.

Против «Леванте» играл Тибо Куртуа. В прошлом туре «Реал» с Андреем Луниным воротах проиграл «Атлетико» (0:1).

В этом сезоне 23-летний украинец сыграл только один матч в чемпионате Испании. Также на его счету две встречи в Кубке Испании.