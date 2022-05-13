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Сегодня, 06:47

Мариано Диас может перейти из «Реала» в «Фенербахче»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий Мариано Диас в летнее трансферное окно может покинуть «Реал». Как сообщает Fotoma?, 28-летний доминиканец перейдет в «Фенербахче».

По информации источника, сумма трансфера может составить около 6 миллионов евро.

Действующий контракт Диаса с «Реалом» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

В этом сезоне Диас сыграл в 9 матчах во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.

Мариано Диас
Футбол
ФК Реал
ФК Фенербахче
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2
 Барселона 36 21 9 6 68-36 72
3
 Атлетико 36 20 7 9 62-41 67
4
 Севилья 36 17 15 4 51-29 66
5
 Бетис 36 18 7 11 60-40 61
6
 Р. Сосьедад 36 16 11 9 37-34 59
7
 Вильярреал 36 15 11 10 60-35 56
8
 Атлетик 36 13 13 10 41-35 52
9
 Осасуна 36 12 11 13 37-47 47
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 Валенсия 36 10 14 12 45-52 44
11
 Сельта 36 11 10 15 42-41 43
12
 Р. Вальекано 36 11 9 16 36-44 42
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 Эспаньол 36 10 10 16 39-52 40
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 Эльче 36 10 9 17 37-50 39
15
 Хетафе 36 8 14 14 32-38 38
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 Гранада 36 8 13 15 44-59 37
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 Кадис 36 7 14 15 33-50 35
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 Мальорка 36 8 9 19 32-62 33
19
 Алавес 36 8 7 21 30-61 31
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 Леванте 36 6 11 19 44-73 29
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Эспаньол – Валенсия
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Бетис – Гранада
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15.05 19:30
Вильярреал – Р. Сосьедад
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Винисиус Жуниор

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Яго Аспас

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