Мариано Диас может перейти из «Реала» в «Фенербахче»
Нападающий Мариано Диас в летнее трансферное окно может покинуть «Реал». Как сообщает Fotoma?, 28-летний доминиканец перейдет в «Фенербахче».
По информации источника, сумма трансфера может составить около 6 миллионов евро.
Действующий контракт Диаса с «Реалом» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.
В этом сезоне Диас сыграл в 9 матчах во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.
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|68-36
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|
3
|Атлетико
|36
|20
|7
|9
|62-41
|67
|
4
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|36
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|
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|56
|
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|13
|10
|41-35
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|
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|
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|14
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|44
|
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|36
|11
|10
|15
|42-41
|43
|
12
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|36
|11
|9
|16
|36-44
|42
|
13
|Эспаньол
|36
|10
|10
|16
|39-52
|40
|
14
|Эльче
|36
|10
|9
|17
|37-50
|39
|
15
|Хетафе
|36
|8
|14
|14
|32-38
|38
|
16
|Гранада
|36
|8
|13
|15
|44-59
|37
|
17
|Кадис
|36
|7
|14
|15
|33-50
|35
|
18
|Мальорка
|36
|8
|9
|19
|32-62
|33
|
19
|Алавес
|36
|8
|7
|21
|30-61
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|
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|Леванте
|36
|6
|11
|19
|44-73
|29
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|14.05
|19:30
|
Эспаньол – Валенсия
|- : -
|14.05
|22:00
|
Сельта – Эльче
|- : -
|15.05
|19:30
|
Атлетик – Осасуна
|- : -
|15.05
|19:30
|
Атлетико – Севилья
|- : -
|15.05
|19:30
|
Бетис – Гранада
|- : -
|15.05
|19:30
|
Вильярреал – Р. Сосьедад
|- : -
|15.05
|19:30
|
Кадис – Реал
|- : -
|15.05
|19:30
|
Леванте – Алавес
|- : -
|15.05
|19:30
|
Мальорка – Р. Вальекано
|- : -
|15.05
|19:30
|
Хетафе – Барселона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|27
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|17
|
|
Яго Аспас
Сельта
|17
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Жорди Альба
Барселона
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|30
|2
|6
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|30
|2
|2
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|31
|1
|9
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