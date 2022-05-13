Мариано Диас может перейти из «Реала» в «Фенербахче»

Нападающий Мариано Диас в летнее трансферное окно может покинуть «Реал». Как сообщает Fotoma?, 28-летний доминиканец перейдет в «Фенербахче».

По информации источника, сумма трансфера может составить около 6 миллионов евро.

Действующий контракт Диаса с «Реалом» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

В этом сезоне Диас сыграл в 9 матчах во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.