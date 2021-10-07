«С учетом кадровых проблем лучше я сам сыграю». Главные слова Карпина перед Словакией

Главный тренер сборной России о травмах, «Дошираке» и новичке в составе команды.

О повреждении Дениса Макарова

— Макаров почувствовал вчера на тренировке забитость икроножной мышцы. Сделали обследование. После тренировки посмотрим, останется он на игру со Словенией или нет.

Поможет ли команде Илья Самошников

— Посмотрим. Мы в Казани будем в пятницу и в субботу. Сыграет ли он со Словакией? Человек с нами не был ни одной секунды, не тренировался... С учетом кадровых проблем? Лучше я сам сыграю. Я хотя бы был на сборе.

Об отношении футболистов к делу

— Доволен тем, как ребята относятся к делу. Посмотрим, как это завтра выльется на поле. Можно говорить что угодно, но будет положительный результат — все скажут, как все хорошо. Не будет — как все плохо.

О вызове Данила Глебова

— На сайте РФС есть все объяснения, что еще нужно? Денис Глушаков уехал, и приехал футболист, который знает общие направления. Если не он, то кто? Умяров? Он в молодежной сборной не тренировался два дня.

О том, что Глебов выкладывал в соцсети фото с «Дошираком»

— Меня радует, что мы на предыгровой тренировке говорим про Instagram футболистов и о том, что они едят. Это он ел или просто выложил? Никто не знает? Вот именно. И при любой диете, даже самой жесткой, психологи разрешают раз в неделю скушать что-нибудь запрещенное. Психологически тяжело держать себя в руках. Нельзя этого делать 24/7. Не значит, что в сборной футболисты не съели кусочка сахара.

О мартовской игре со Словакией

— Смотрели тот матч. Хотя много изменений и у нас, и у словаков. Но информацию оттуда тоже почерпнули.

Об уровне сборной Словакии

— Словакия — добротная команда европейского уровня. Мы никого не сильнее, никого и не слабее. Примерно равные команды. Сильная сторона Словакии — стандарты, с них она много создает и забивает. К этому надо отнестись очень внимательно, помимо всего остального.

О том, что матч со словаками может стать решающим

— Давление по поводу места в таблице — оно одинаковое. У нас задача — занять первое место в группе и выйти напрямую на чемпионат мира. Если такая задача стоит, то надо выигрывать все матчи.

Кузяев был на пресс-конференции — он капитан?

— Что изменится, если Кузяев будет капитаном? Завтра узнаете.