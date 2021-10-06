Мнение журналистов «СЭ».

Сборная России проведет важнейшие матчи квалификации ЧМ-2022 без самого результативного форварда премьер-лиги. В четырех последних матчах Артем Дзюба забил 4 гола и был признан лучшим игроком месяца. Но еще две недели назад публично отказался ехать в сборную из-за «неоптимальной формы».

Журналисты делятся своими мыслями о неоднозначном поступке игрока.

Вячеслав Короткин, заместитель главного редактора

— Дзюба подставил не только персонально Валерия Карпина, а всю сборную России. У меня, поигравшего за страну на юношеском уровне — пусть не в футбол, а в волейбол, — в голове не укладывается, как в принципе можно отказываться от выступлений за национальную команду без веских причин. Кто бы ее ни тренировал — ты же защищаешь честь великой державы, а не бьешься за конкретного специалиста!

Тем более в данном случае, когда в качестве объяснения мы слышим о «недостаточно хорошей форме». Ей-богу, было бы смешно, если бы не было так грустно. Дзюба сейчас в отличном состоянии, из матча в матч доказывая это в «Зените». В конце концов, куда честнее (но все равно, на мой взгляд, неправильно) сказать: «Не готов ехать именно к Карпину, наш конфликт сильнее всех остальных факторов». Но Артем, человек умный, понимающий, что такое заявление поднимет еще большую волну хейта, так делать не стал.

Как бы то ни было, есть ощущение, что народ все равно не на стороне форварда. Мягко говоря. А сборная лишилась опытного и находящегося в огне здесь и сейчас нападающего в преддверии решающих встреч отбора на ЧМ-2022. Больше всех в этой ситуации страдает именно она. Так что на месте Карпина я очень крепко подумал бы, вызывать ли Дзюбу в дальнейшем. Уже несмотря на его форму — пусть даже космическую.

Константин Алексеев, шеф отдела футбола

— Первая эмоциональная реакция: понимание. Дзюба — максимально ранимый субъект, который обижается на малейшую ерунду. А здесь у него открытый и всем известный конфликт с тренером, продолжающим показывать: Дзюба — рядовой игрочишка. Высказываниями, мол, без Артема клоуном теперь буду я. Словами о том, что лучший форвард сейчас — Смолов. Невключением в состав на сентябрьские матчи. Комментариями, что в окончательный список еще надо попасть, когда появился расширенный. Карпин, хоть и знал характер Дзюбы, не стал сглаживать углы, делать шаги навстречу, давать понять, что всерьез рассчитывает на форварда. Артем увидел, что ему отводится роль на задворках, и отомстил Карпину отказом. Психологически все понятно.

Вот только принимал решение Дзюба не на эмоциях. У него было время подумать, осознать, что его отказ в теории может стоить сборной России путевки на чемпионат мира. У нас не так много хороших нападающих, Артем мог помочь. Надо было сжать зубы и постараться сделать это, наступив на горло своим принципам. И в этом плане его решение — конечно же, предательство сборной.

Дмитрий Гирин, заместитель шефа отдела футбола

— Ну, ей-богу, какой Дзюба «предатель». Еще в иноагенты его запишите или объявите «нежелательной персоной», хотя, возможно, скоро мы дойдем и до этого — в современной российской действительности перестаешь чему-либо удивляться.

Если Дзюбу и можно как-то заклеймить, то скорее «великовозрастным инфантилом». Вот правда, вроде взрослый мужик, а постоянно кидает какие-то детские обидки. То от сборной и партнеров по команде отпишется в Instagram после инцидента в Сан-Марино в 2019-м, то выдаст фразу в духе легендарного Мамаевского «жду г...а в комментариях» в прямом эфире сразу после поражения от Дании на Евро-2020. Примеров хватает.

На самом деле жаль. У Дзюбы после ЧМ-2018 был реальный шанс стать Капитаном Россия. Отличный ведь образ, тем более что и сам Артем любит супергеройскую тематику. Увы, он его довольно бездарно профукал. И, если уж на то пошло, настоящие супергерои — хоть Дэдпул, хоть еще кто — так, как нападающий сейчас, себя не ведут. Когда надо спасать мир, все обиды запихиваются поглубже в одно место, а готовность впрягаться и помогать, наоборот, становится основной. Да и на харизматичного суперзлодея Дзюба тоже как-то не тянет.

Как ни печально, но широким народным массам Артем запомнится персонажем, который делал те самые движения руками на видео, а в нужный для сборной России момент, когда были все шансы снова перевернуть общественное мнение в свою пользу и стать героем, взял и слился. Причем довольно неумело. Мог бы запросто после матча с «Сочи» сослаться на травму — у футболиста в 33 года всегда что-то болит.

Николай Егорычев, корреспондент

— Дзюба порядком поднадоел. Лично мне намного приятнее смотреть на сборную, когда в ней нет ни Дзюбы, ни Черчесова. Даже хочется искренне болеть за нее, чего не было достаточно давно. В последние годы из Артема искусственно слепили идола, героя нации: например, таскали к нему детей для фото, пытаясь обелить его репутацию после скандалов. Такой игрок и уж тем более капитан сборной не нужен — причем как с точки зрения коллектива, так и чисто по футбольным причинам. Но это мое мнение. В любом случае ответ на вопрос, нужен ли Дзюба сборной, даст выход (или невыход) команды на ЧМ-2022.

Андрей Кузичев, корреспондент

— Предательство — слишком громкое слово. Однако решения Дзюбы мне не понять. Если вдуматься, у каждого в жизни бывают хорошие и плохие начальники, конфликты на работе. Только это не повод не выполнять свои обязанности. Представляете медика, который откажется ехать на вызовы из-за того, что у него такие отношения с главврачом, что «даже кушать не могу»?

Да, сборная — не работа. Там нет контрактных обязательств, но это главная команда твоей страны, впереди у которой судьбоносные матчи. Не сборная хорошего для Дзюбы тренера Черчесова и плохого Карпина. Пафосно? Может быть. Но тренер был готов на перемирие, а для футболиста личное оказалось выше общего. Это не обвинительная речь в духе партсобраний, как кому-то может показаться, а просто констатация фактов. И очень интересно, примчится ли Дзюба в сборную после Карпина? Если его туда, конечно, позовут.

Максим Никитин, корреспондент

— Предательство Дзюбы в контексте сборной России — штука неоднородная. С одной стороны, это очень странно для недавнего капитана национальной команды, который после каждого гола показывает воинское приветствие, как бы символизируя беззаветную службу родной стране.

А с другой — это же стиль Дзюбы: бескомпромиссность. С врагами, противниками или любым человеком, вредящим собственным интересам, Артем никогда не договаривался и не уживался. Как не ужился с Манчини, с тем же Карпиным в «Спартаке» или с Унаи Эмери. Да и с самим «Спартаком» в целом. В этом смысле Дзюба, как радикальный эгоцентрист, поступил очень логично. И себя, конечно, не предал.

И что тут важнее: личное или общественное — решайте сами. Но помните, что образцом морали Артем никогда не был. И, видимо, никогда уже не станет.

Ну а сейчас на волне хейта и необходимости продемонстрировать свой уровень он будет очень результативен и хорош. Этого у него не отнять. «Назло» Дзюба — лучший футболист России уже очень давно.