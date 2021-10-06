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«Почему Дзюба кайфует от футбола не в сборной? А ко мне какие вопросы?» Карпин — о подготовке к матчам со Словакией и Словенией

Авторы:

Екатерина Звенигородская
Севастиан Терлецкий
Сегодня, 22:15
Валерий Карпин и Александр Ерохин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин и Александр Ерохин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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После тренировки сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов.

— Дзюба говорит, что кайфует от футбола. Почему он делает это не в сборной?

— У него спросите. Какие ко мне могут быть вопросы?

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— У вас нет сомнений, что он не в такой плохой форме, как говорит? Может быть, он немножко лукавит?

— Может быть. И?

— Вы испытываете серьезные проблемы с составом.

— Что мне сейчас сделать?

— Может, к нему обратиться.

— Зачем? Я во вторник вам сказал, что никого уговаривать играть за сборную не буду. Что непонятного?

— Есть ли какой-то скелет для состава на следующие игры? Можете сказать кто?

— Конечно, определился. Вам не скажу. Это человек семь-восемь.

— Какие особенности у сборной Словакии? К чему надо быть готовым?

— Ко всему надо быть готовым. Посмотрели, проанализировали. Есть хорошие футболисты чисто индивидуально, есть и командные особенности. Все знают, что опасные на стандартах. Добротная, хорошая команда.

— В среду прошла информация, что в «Аталанте» недовольны Миранчуком, что возможна его аренда или продажа. Вы не обсуждали с ним, что дальше делать?

— По этому поводу не говорили — о другом, о сборной. По теме «Аталанты» беседовали в контексте игрового времени. Понятно, что он хочет выходить на поле. Я ему еще этого не сказал, но главное — играть, не важно где.

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— Бакаев был довызван. Вы так впечатлились тем, как он провел последние две игры?

— Нет. Ионов получил травму.

— Замена по позиции?

— Да.

— Как реагируют футболисты на перепады температур?

— Как и каждый год. Ничего нового. Переходим с плюса на минус. Они даже и не заметили этого перехода.

— Вчера приходили, сегодня, завтра пресс-конференция. Это ваше решение так часто общаться с прессой? С чем это связано?

— Что значит — мое? Вы ж хотите — я говорю. Я что, прямо рвусь?

— Может, вас пресс-служба просит.

— Заставить меня никто не может — наверное, кроме официальных вещей. Если хотите общаемся. Я не против.

— Чем хорош Агаларов?

— Своей подвижностью, настырностью и жаждой борьбы. Наверное, сказать, что он мастеровитый игрок, пока нельзя, но все остальное есть.

— Есть мнение, что капитаны так часто меняются, потому что среди них нет лидера, они одинаковые. Вот был Дзюба лидер, а сейчас Дзюбы нет. Нет футболиста, который может держать команду.

— Есть лидеры и с точки зрения мастерства, и с точки зрения держать кого-то. Джикия — один из.

— Джикия держит команду?

— Ну, например. Там все друг друга держат.

— К примеру, как Онопко держал команду.

— А как Онопко держал?

— Вы сами говорили, что он ходил по номерам, говорил, чтобы не играли в секу.

— В секу не играли.

Валерий Карпин. «Дзюба? Не считаю, что нужно кого-то заставлять играть за сборную». Карпин — о нападающем «Зенита», Глушакове, Прядкине и Миранчуке

— В чем заключается лидерство Джикии?

— Во всем. В разговоре, в подсказе.

— Какого соперника котируете сейчас выше: Словакию или Словению?

— На данный момент — Словению, потому что играем на выезде.

— Правильно ли мы понимаем, что вы будете играть в три центральных защитника в следующих двух матчах?

— Нет. Вы неправильно понимаете.

— Чем отличается Чистяков в сборной и в «Ростове»?

— Сейчас он стал более уверен в себе. Физически всегда был в порядке. Технически редко кто прибавляет намного. Появилась уверенность в собственных силах и в работе с мячом.

— Антон Заболотный говорил, что это европейский стиль с точки зрения интенсивности прессинга. Как чувствуете, команда готова выполнять то, что вы хотите?

— Ментально — сто процентов да, физически — посмотрим по времени, это вопрос. Посмотрим, на сколько минут хватит сил для такого прессинга.

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