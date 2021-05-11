Главный тренер нашей национальной команды объяснил журналистам отсутствие в списке для подготовки к чемпионату Европы-2020 Смолова, Гильерме и Антона Миранчука.

Расширенный состав сборной России на чемпионат Европы-2020.

Ковид, заявка, легионеры

— У какой части игроков сборной есть антитела? Будут ли прививаться остальные? Учитывалось ли это при определении состава? — первые вопросы Черчесову.

— Точно ответить не могу. Я сам прививался, но не знаю уровень антител. Лучше на этот вопрос ответит Эдуард Безуглов (врач сборной России. — Прим . О.К.). При определении состава мы это не учитывали. А прививаться, наверное, уже поздно, потому что от одного укола до другого должно пройти три недели. У нас много футболистов переболел о , и это тоже позитивный момент. Надеемся, ковид пройдет мимо нас.

— УЕФА увеличил заявку на турнир до 26 человек . Как это скажется на подготовке?

— Когда проводили отборочные матчи, каждая команда с этим сталкивалась. Не случайно УЕФА дал дополнительную квоту: если бы кто-то выбыл, возможности замены уже не было бы . В плане тренировочного процесса это немного некомфортно, потому что людей на поле достаточно много. Другое дело, что это необходимость. И не забывайте, что трое начнут с нами тренироваться только 25 мая. Речь о легионерах — Головине, Алексее Миранчуке и Черышеве.

— Не возникнет ли у них проблем, когда будут лететь из Европы?

— Это рабочие моменты. Чемпионаты уже закончатся, они смогут лететь тем или иным рейсом. Уверен, что вопросов не возникнет . Тем более Миранчук, Черышев и Головин уже переболели ковидом .

— В каком состоянии Черышев?

— Мы на связи с игроками. В последне м матче Денис вышел и сделал голевую передачу. После травмы он постоянно в тренировочном процессе, для нас это важно. З наем его организм, то, как нужно готовить Черышева . В «Валенсии» сменился тренер, такая турбулентность влияет на любого футболиста .

— Как после болезни чувствует себя Головин?

— До ковида Александр постоянно попадал в основно й состав, забивал и отдавал. Сейчас пару игр пропустил из-за инфекции . В последн ей встрече вышел на замену. Нам приятно, что его болезнь протекала без каких-то явных симптомов. Головин в хорошем состоянии.

— В Италии шутят, что Миранчук больше забивает, чем играет.

— В моем понимании лучшее, что с ним могло случиться, — это переход в «Аталанту». Э то правильный шаг. Алексей меняется в хорошую сторону, становится более зрелым игроком. Миранчук начал лучше ценить время, которое ему дается на поле. Наша задача — максимально использовать его лучшие качества и умени е закры ва ть несколько позиций.

Смолов, Гильерме, Антон Миранчук

— Почему в состав не попал Смолов?

— Мы видим теми же глазами, что и вы. Во втором круге Федор забил несколько хороших голов , но в последних встреч ах выглядел уже не так ярко. У нас в нападении тр ое — Дзюба, Заболотный, Соболев. Они также выступ ают в чемпионате России, также забивают, приносят пользу своим командам. Самое главное, что они все время находились у нас в обойме, и мы не хотим ничего менять.

Я слышал мнение , что это однотипные футболисты, но это абсолютно разные игроки , хот я рост у них примерно одинаковый. Они выполняют разные функции. Поэтому решили остановиться на них, а Федя включен в резервный список. Надеемся, что все будут готовы, но если что-то случится, Смолов к нам присоединится. Тем более что есть Ионов, Черышев, Мостовой, Жемалетдинов, способные выйти на позиции второго нападающего.

— Почему в вашем списке нет Антон а Миранчук а ?

— Он практически весь этот второй круг не играет, несколько раз выходил только на замену. Поэтому в такой ситуации оказался.

— Гильерме?

— Б ыл последнее время в сборной, но выступал недостаточно удачно. Рестарт сезона ему удался, но решающий матч с «Зенитом» у Гильерме не получился . Мы вынуждены констатировать, что в важно й встрече голкипер не дал результата.

Шунин, Дюпин и Лунев приезжали на последн ий сбор — у нас во вратарской линии хорошая конкурентная среда. Ребята друг друга дополняют. Плюс к ним присоединился Сафонов, который уже работал с нами , но потом из-за травмы выбыл и не сыграл на молодежном Евро. Сейчас у нас сбор длиннее, чем перед отдельными матчами. Хотелось бы реально оценить, протестировать и подтянуть к нашим представлениям Сафонова и других футболистов из молодежки.

— Если бы не 1:6 в Питере, Гильерме оказался бы в составе?

— Не факт. Мы смотрим общую картину.

— Максименко вошел в резервный список, Сафонов — в расширенный. Как объясните это решение?

— Матвей, повторю, провел отборочный цикл молодежного чемпионата Европы, но пропустил финальную стадию из-за травмы. Сейчас он начал играть, и пара просчетов у него была. Это касается не только его, но и других вратарей, в том числе и Максименко. Есть определенный цикл, который должны пройти. Мы последовательны. Нет никаких пристрастий и предубеждений. Чтобы понять голкипера , нужно определенное время. Мы знаем, как поступать .

— Когда у вас состоялся финальный разговор с Акинфеевым?

— 9 мая созв а ни ва лись. На сегодня Игорь не готов нам помочь, ситуация с ним закрыта. Н ормально с ним поговорили, у нас никогда не возника ло шероховатостей в отношениях. Никакого двойного дна здесь нет.

— Игроки из резервного списка будут где-то отдельно тренироваться?

— Нет . Важно, чтобы футболист хотя бы на подсознательном уровне был готов, что его могут вызвать.

Ситуация для них недостаточно комфортная и приятная. Се йчас это касается их, раньше касалось других. Должно быть профессиональное отношение к подобному .

Сборы, настрой, задача

— Почему в списке нет Александра Жирова?

— Последний сбор он провел не полностью . Когда у нас три матча подряд, нет возможности реально оценить игрока. И контрольных матчей сейчас нет. Мы посчитали, что вошедшие в состав выглядят лучше, при этом смотрим и на перспективу. Хотя авансы не раздаем, задачу надо решать сегодня. В принципе такая же ситуация и с Нойштедтером.

— Захаряну всего 17 лет, а он уже в расширенном составе сборной на Евро.

— На возраст не смотрим — следим за игрой и развитием футболиста. Он тоже выходит на нескольких позициях. Арсен хорошо себя проявил и в молодежной сборной выступал на чемпионате Европы. Мы и до этого наблюдали за ее игроками, а сейчас появилась возможность их пригласить.

— Как вы лично себя ощущаете перед Евро ? Три года назад было по-другому?

— У нас уже третий большой турнир, проходим это по третьему кругу. Все время одно и то же. Состав мы объявили , теперь думаю о тех футболистах, которые находятся в списке.

— Как будете отслеживать игры последнего тура?

— Поеду на матч «Динамо» — ЦСКА, потому что там больше всего футболистов сборной.

— Для вас как для тренера сборной третье чемпионство «Зенита» подряд — хороший знак?

— Результат мы знаем, но приходим на стадионы смотреть на конкретных футболистов. А конкуренция в чемпионате есть. Мы говорим о третьем чемпионстве «Зенита», а в Германии одна команда взяла титул девятый раз подряд, в Италии то же самое происходило до этого сезона. Для нас главное, чтобы люди из того или иного клуба приходили в сборную готовыми. Стараемся быть равноудаленными.

— Все ли готово в австрийском Нойштифте к приезду национальной команды ?

— Я летал туда два раза подряд перед предыдущими турнирами. В этот раз не стал : никогда не знаешь, где тебя схватит какой-нибудь тест. Фотографии оттуда мне присланы. Готовится поле. Три недели назад оно находилось не в том состоянии, потому что зима в Тироле на две-три недели задержалась. Сейчас докладывают, что с каждым днем газон улучшается .

— Какова цель сборной России на чемпионате Европы?

— Сегодня мы одну из задач решили — объявили расширенный состав. Теперь сборы, контрольные матчи и так далее по списку. Естественно, знаем соперников и их силу. Наша задача — максимально подготовиться. Первый барьер — это группа, и в ней есть подбарьеры — Бельгия, Финляндия и Дания. Вот так философски отвечу.

— Вы говорили, что хочется выиграть Кубок Европы.

— Я так говорил?

— Смысл был такой: конечно, мы хотим победить, как и любая другая команда.

— Я и перед чемпионатом мира так ое произносил, и сейчас могу так сказать. Мы и тогда не были фаворитами, и сейчас не фавориты.

— Польша и Болгария, с которыми проведем спарринги перед Евро , похожи на кого-то из группы?