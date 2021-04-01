Макаров и пустота. Франция с Данией показали, что из молодежки на взрослый Евро ехать почти некому

Игорь Рабинер подводит итоги выступления сборной России на молодежном Евро.

А с Францией-то, оказывается, молодежка еще неплохо играла — по крайней мере, во втором тайме. С Данией наступил полный мрак. Светлых пятен на поле не оказалось вообще. Ни одного — ну разве что не провалился и даже что-то вытащил Максименко. И 0:3 — по делу.

В общем-то при 0:2 после 11 минут телевизор можно было выключать. Кто-то из коллег его даже и включить не успел, а дальше и не стал. И не могу сказать, что был неправ. Потому что выходить на матч, в котором нужно выиграть с разницей не меньше двух, и на самом его старте те самые два получить в свои — на эту ничем не объяснимую разболтанность и инфантильность просто стыдно было смотреть. Тем более если учесть, как эти мячи были забиты. Детский сад, нет, даже ясли в опорной зоне и обороне. Причем в том числе у людей, на приглашении которых в первую сборную настаивали орды диванных аналитиков.

В этих ясельных ошибках, видимо, тоже Станислав Черчесов виноват? Или все-таки признаемся себе, что все наши игроки любого возраста, выступающие дома, существуют в одной системе координат — замедленном мирке нашего футбола? Футбола, который по скорости и объему осуществляемых действий напоминает компьютеры 1990-х годов и в который изначально приходят достаточно скверно обученные игроки? И нужно совсем ничего не понимать в футболе, чтобы думать — мол, если сейчас поставить молодежку на место первой сборной, то она заблистает всеми красками весны. А ведь сколько таких популистов после Исландии (а на другом, по их мнению, полюсе — Мальты) нарисовалось!

Разговаривал пару месяцев назад с главным тренером «Уралмаша» тех же самых 1990-х Виктором Шишкиным, и тот напомнил дивную историю, как пришли в его клуб спонсоры из одной финансовой пирамиды, посмотрели, что защита играет сильнее нападения, и на полном серьезе предложили: «А ты поменяй защитников и нападающих местами». После чего Шишкин понял, что в этой команде ему больше делать нечего. Поставить на место первой сборной молодежную — предложение из того же ряда.

О чем можно говорить, если наши игроки передней линии в условиях лимита времени и пространства просто плохо принимают мяч? Мы видели это у Федора Чалова в матче с Францией, у него же и у Вячеслава Грулева — сегодня. И ведь эти ребята играют в ведущих клубах страны, а кое-кто и гонку снайперов выигрывал.

Причем это далеко не безнадежное поколение, одно из лучших за последнее десятилетие. Но все равно неважно обученное, о чем в более жесткой и эмоциональной форме высказался тренер Геннадий Костылев, знающий толк в работе с молодежью и в 1992 году со сплошь молодыми футболистами одержавший во главе ЦСКА сенсационную победу над «Барселоной» на «Камп Ноу», оставившую сине-гранатовых Йохана Кройфа без первой Лиги чемпионов. Так что этот человек знает, что говорит. И если в каких-то оценках с ним можно поспорить, то главное слово в его интервью моему коллеге Виталию Айрапетову — «необученность» — это именно то, о чем я думал всю игру с Данией.

Пока детско-юношеский футбол в стране не выйдет на принципиально другой методический уровень, пока тренеров мальчишек будут поощрять за достижение командного результата, а не за развитие технических навыков игроков и их индивидуальный рост — ничего принципиально не изменится.

И на надо искать виноватых в конкретных персоналиях, в лимите на легионеров. Чушь все это. Не из-за лимита от Чалова или Грулева отскакивают мячи, а из-за того, что даже их, неплохих по нашим меркам футболистов, в детстве плохо обучили останавливать мяч, разворачиваться сразу после приема, играть в одно касание, отдавать разрезающие пасы и т. д. Молодые датчане, вполне себе земные парни, у которых отнюдь не 200 миллионов сидели на лавке, как у французов со всеми их Камавингами, Гендузи и Бадиашилями, делали все это по сравнению с россиянами на космическом уровне.

Важную статистику привел комментатор матча Михаил Моссаковский: Дания в 2013 году, последний раз на молодежном Евро, НЕ играла, а мы тогда же — играли. Добавлю к этому, если кто-то подзабыл, — тогда поколение Смолова и Дзагоева проиграло все три матча в группе. Победа же над Исландией несколько дней назад стала первой в финальных турнирах Евро для сборной России со времен матча за 7-е место против Румынии в 1998 году. И тот выигрыш при Михаиле Гершковиче был за ВСЮ постсоветскую историю нашего участия в этом турнире — единственным.

Так что скажите еще Михаилу Галактионову с его футболистами спасибо и за это, и за то, что они оказались сильнее по крайней мере Польши, Сербии и Болгарии в отборочном турнире и Исландии в финальном. Никаких гарантий тому не было, как и разгрому исландцев, и особенно тому, как куражно это было сделано. Достаточно взглянуть, как мы последние два сезона играем в еврокубках — проиграть способны кому попало. А Дания — это по нынешним временам точно не кто попало, и мне жаль тех, кто этого не понимает.

Уже смешно и грустно вспоминать, что меньше недели назад, после Исландии, куча людей (я к ним, признаюсь, тоже относился, восприняв красивую победу над исландцами несколько более эйфорически, чем следовало бы) морщили лбы: как быть в начале июня, если молодежка поедет на финал, а первой сборной надо будет готовиться к Евро? Как бриллиантиков-то наших делить?

Теперь, во-первых, делить никого не надо, поскольку у молодежки и близко нет никакого финального турнира. А во-вторых, кого из нее брать на сбор первой команды, если они тут так беспомощны против датской молодежки, а на Евро надо будет играть с взрослой Данией?

Я вот думаю, что на поездку на Евро все-таки должен всерьез претендовать Денис Макаров. На мой взгляд, сейчас он сильнее ряда фланговых игроков первой команды — Андрея Мостового или Алексея Ионова — и абсолютно в каждом матче, даже с Данией, что-то да создавал. По самобытности и индивидуальному мастерству он в молодежке явно выделялся, да и в оборонительных действиях явных провалов у него я не заметил.

Хоть датчане и разорвали наш центр обороны, Игорь Дивеев с Романом Евгеньевым все же могут остаться в числе претендентов на поездку — потому что за спинами Георгия Джикии и Андрея Семенова, по сути, никого нет. Хотя, конечно, то, как они, особенно Дивеев, сыграли против Дании, их шансы точно не увеличивает.

В числе претендентов могут быть Александр Максименко с только что вылечившимся Матвеем Сафоновым. Ситуация у вратарей примерно как в центре обороны, даже сложнее — у национальной сборной нет безоговорочного первого вратаря. Антон Шунин в мартовском цикле своих позиций, надо думать, не укрепил. Не провалился, но и не выручил. А голкипер уровня Евро должен быть выручабельный.

А еще кто? Да никого. Ну не Федор же Чалов в его теперешнем состоянии, право слово. Армеец блистал с Исландией, но как пришли соперники покруче — весь блеск иссяк (да и о его нынешнем статусе игрока скамейки ЦСКА забывать не будем). Другие — тем более.

Выражаясь языком Остапа Бендера, не стоит бить себя ушами по щекам. Это нужно было бы делать, проиграй молодежка Исландии. А так мы просто выступили в свою силу, о чем четко говорит и частота появлений нашей сборной на молодежных Евро в сравнении с каждым из соперников по группе. Должны были стать третьими — и стали ими. И даже не без 90 минут кайфа от своего футбола, что тоже нельзя забывать, бросаясь в другую крайность.

Что же касается тщетных надежд, которые навеял матч с Исландией... Тут переадресовываю всех к Андрею Аршавину и его культовой фразе времен Евро-2012. Для нашего футбола, кажется, она актуальна всегда.

Так что давайте лучше ни от кого ничего не ожидать. А если вдруг что-то нежданно получилось — удивляться и радоваться. Потому что, когда вся система детско-юношеского футбола заточена на выпуск полуфабрикатов (любимое слово Анатолия Тарасова), откуда взяться блюдам уровня мишленовских звезд?