Вы выбрали состав сборной России на Евро-2020: с Сафоновым и Захаряном и без Жиркова с Гильерме

Подводим итоги опроса: «СЭ» предложил своим читателям представить себя главным тренером сборной и сформировать состав национальной команды на чемпионат Европы.

Станислав Черчесов назовет расширенный список кандидатов во вторник, 11 мая. Окончательная заявка на Евро-2020 из 26 фамилий должна быть отправлена в УЕФА до 1 июня, после чего в ней можно делать замены только в случае форс-мажоров (серьезных травм или болезней до старта команды в финальном турнире, также есть возможность менять вратарей по ходу чемпионата).

Перед нашим голосованием мы разбили претендентов в сборную на 7 групп в зависимости от амплуа (в линии атаки они могут быть достаточно условными). По итогам опросов вы определили 26 футболистов для заявки. Приводим их, а также добавляем тех, кто остался в ближайшем резерве.

Сборная России на Евро-2020: результаты опроса читателей «СЭ».

3 вратаря: Матвей Сафонов («Краснодар») — 16,4 процента из 22 354 голосов, Антон Шунин («Динамо») — 15,4 и Юрий Дюпин («Рубин») — 14,4.

В ближайшем резерве — завершивший международную карьеру после ЧМ-2018, но постоянно обсуждаемый в отношении национальной команды и Евро-2020 Игорь Акинфеев (ЦСКА) — 14,3 и Александр Максименко («Спартак») — 13,0. При этом Гильерме («Локомотив») получил 10,3 процента голосов.

3 центральных защитника: Георгий Джикия («Спартак») — 29,4 процента из 16 672 голосов, Игорь Дивеев (ЦСКА) — 16,8 и Роман Евгеньев («Динамо») — 14,3.

В ближайшем резерве — Андрей Семенов («Ахмат») — 13,6 и Илья Кутепов («Спартак») — 12,2.

4 фланговых защитника: Марио Фернандес (ЦСКА) — 26,6 процента из 16 747 голосов, Вячеслав Караваев («Зенит») — 22,7, Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция) — 13,9, Илья Самошников («Рубин») — 7,7.

В ближайшем резерве — Игорь Смольников — 7,6 и Сергей Петров (оба — «Краснодар») — 7,2.

5 центральных полузащитников оборонительного плана: Роман Зобнин («Спартак») — 20,8 процента из 19 416 голосов, Далер Кузяев («Зенит») — 17,6, Дмитрий Баринов («Локомотив») — 16,2, Магомед Оздоев («Зенит») — 11,4, Даниил Фомин («Динамо») — 11,1.

В ближайшем резерве — Юрий Газинский («Краснодар») — 5,5 и Максим Мухин («Локомотив») — 5,1.

4 центральных атакующих полузащитника: Александр Головин («Монако», Франция) — 29,2 процента из 10 844 голосов, Алексей Миранчук («Аталанта», Италия) — 24,0, Рифат Жемалетдинов («Локомотив») — 14,7, Арсен Захарян («Динамо») — 12,4.

В ближайшем резерве — Антон Миранчук («Локомотив») — 10,6 и Александр Ерохин («Зенит») — 7,4.

4 фланговых полузащитника: Денис Черышев («Валенсия», Испания) — 20,0 процента из 11 820 голосов, Денис Макаров («Рубин») — 15,4, Андрей Мостовой («Зенит») — 14,5, Алексей Ионов («Краснодар») — 13,0.

В ближайшем резерве — Даниил Лесовой («Динамо») — 11,1, а также суперветеран Юрий Жирков («Зенит») — 11,0.

3 нападающих: Александр Соболев («Спартак») — 27,2 процента из 10 183 голосов, Артем Дзюба («Зенит») — 25,6, Федор Смолов («Локомотив») — 18,1.

В ближайшем резерве — Иван Сергеев («Крылья Советов») — 9,5, Константин Тюкавин («Динамо») — 6,8 и Антон Заболотный («Сочи») — 6,4.