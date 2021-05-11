Бывший форвард сборной России — о нападающих, включенных Станиславом Черчесовым в расширенный список для подготовки к чемпионату Европы.

Расширенный состав сборной. Фото «СЭ»

Заболотный забивает за «Сочи», а не за «Локомотив». Это сложнее

— В принципе, выбор Черчесова в атаке можно объяснить двумя факторами, — говорит Юран. — Главный тренер определился, что будет играть в одного нападающего — большого. Поэтому и вызвал Дзюбу, Соболева и Заболотного. Здесь все логично. Смолов подходит все-таки под другую тактику. Кроме того, приглашенные им нападающие хорошо смотрятся в чемпионате, довольно много и часто забивают, достаточно стабильны.

— Но получается, что у Черчесова нет плана «Б»?

— Хороший вопрос. Но хватает ли у нас игроков для плана «Б»? Есть ли в России такое количество футболистов? Во многих линиях наблюдается дефицит. Тренер ограничен в своем выборе. Он бы с удовольствием использовал две тактики, три, но... Нужно исходить из подбора исполнителей. Мы ведь защитников с трудом набираем. По полузащите тоже есть вопросы. Что касается нападения, то допускаю, что в концовке встречи он будет выпускать второго большого форварда, усиливать давление.

— Но Смолов своей игрой весной заслужил хотя бы включение в расширенный список?

— Смолов же не мальчишка. Черчесов давно знает его возможности. Так что тут решение довольно осознанное. Мне кажется, по спортивному принципу было бы неправильно сейчас включить Смолова в список, а кого-то отцепить — того же Заболотного.

— Почему неправильно?

— Потому что форварды, которые оказались в этом списке, стабильнее. Забивал бы Смолов чаще, а не вспышками, и никаких бы проблем у него не было.

— То есть сейчас Заболотный выглядит предпочтительнее Смолова?

— Любой тренер смотрит, образно говоря, на табло. Если бы там чаще зажигалась фамилия Смолова, он бы оказался в списке. И есть еще один важный момент.

— Какой?

— За «Сочи» забивать тяжелее, чем за «Локо», «Спартак», «Зенит», где тебе чаще подносят снаряды. На счету Заболотного действительно трудовые голы. Были игры, где он тащил за собой свою команду.

Как можно припоминать Смолову пенальти в матче с хорватами? Бред!

— Как относитесь к разговорам, что Черчесов, возможно, подсознательно не очень хочет видеть Смолова в сборной, памятуя о его пенальти в матче с хорватами?

— Это бред! В такой сценарий можно было бы поверить, если бы Черчесов сам никогда не играл в футбол. Наоборот, все футбольные люди понимали, как Федору было тяжело после того матча. Непросто было выдержать критику, пресс, давление. Как можно только из-за неудачного пенальти не вызывать человека в сборную? Черчесов прекрасно осознает, что любой игрок может допустить ошибку. Он точно не держит в голове тот 11-метровый.

— Соболев способен вытеснить Дзюбу из стартового состава и стать основным форвардом сборной на Евро?

— Мы же говорим про предстоящий чемпионат Европы, где очень важен опыт. Он играет колоссальную роль на таких турнирах. В этом плане у Дзюбы, конечно, преимущество. Да, Артем не молодеет. В ближайшее время теоретически Соболев может его и потеснить. Но для этого форварду «Спартака» нужно держать уровень, постоянно доказывать свою состоятельность. На стороне Дзюбы — большое количество игр и за сборную, и в еврокубках.

— Черчесов включил в расширенный список полузащитника «Динамо» Захаряна. Может быть, следовало дать шанс его одноклубнику — форварду Тюкавину?

— Он пока еще сыроват. В дерби с «Локомотивом» его заменили в перерыве. Против «Рубина» он вышел только на 30 минут. То есть Захарян сейчас показывает более стабильную игру, выделяется. И пока не видно, в чем Тюкавин превосходит тех форвардов, о которых мы говорили выше.

У Кокорина в голове винегрет

— А Захарян останется в итоговом списке?

— Приглашение молодого парня в первую сборную — всегда аванс. Не думаю, что он станет сразу игроком основы. В любом случае Захарян получит бесценный опыт. Это здорово! Черчесов показывает, что дверь в национальную команду ни для кого не закрыта. Теперь все зависит от хавбека «Динамо». Самое главное, чтобы у парня башку не снесло. Сколько было примеров, когда появились молодые «звезды». А потом все спрашивали друг друга: а куда они делись? Оказывается, уже в дубле. Так что, если Захарян включит голову, у него хорошее будущее.

— Как думаете, если бы Кокорин остался в «Сочи», вернулся бы в сборную? Пример Заболотного в этом плане показателен?

— В отношении Кокорина вообще сложно что-либо прогнозировать. Нет уверенности, как бы сложилась его карьера, останься он в «Сочи». В принципе, после той неприятной истории Александр взялся за себя, выдал неплохой отрезок. В голове тумблер переключился. Но потом что ему мешало проявить себя в «Спартаке»? И что вообще сейчас с ним происходит в Италии? Нет стабильности, не держит уровень. Способен ли он к себе предъявлять максимальные требования? Все же идет от головы. Если у тебя четкие цели, то все будет в порядке. В футболе так не бывает: сегодня я хочу играть и тренироваться, завтра — нет... Считаю, Кокорин сам не может понять, чего он желает.

— То есть дело не в травмах?

— Нет. В мотивации. То он хочет, то не хочет. Для меня это остается загадкой. Что с ним случилось после «Сочи»? Ему надо разобраться в себе. Либо уже заканчивать, либо кардинально пересмотреть отношение к делу и к себе. Он все-таки уже не молодеет. Похоже, у него какой-то винегрет в голове. И только сам Кокорин может решить эту проблему.