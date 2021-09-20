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Дзюба: возрождение титана. «Зенит» снес со своего пути «Рубин»

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 21:05
Казань
20 сентября. Казань. «Рубин» — «Зенит» — 1:3. Радость Вендела и Артема Дзюбы после забитого гола. Фото ФК «Зенит»
20 сентября. Казань. «Рубин» — «Зенит» — 1:3. Радость Вендела и Артема Дзюбы после забитого гола. Фото ФК «Зенит»
Теги:
Благодаря дублю своего форварда чемпионы России на удивление легко победили на выезде (3:1) команду Леонида Слуцкого.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
8-й тур
«Рубин» (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:3 (0:3)
Голы: Дзюба, 24 (0:1). Клаудиньо, 29 (0:2). Дзюба, 43 (0:3). Чистяков, 67 — в свои ворота (1:3).
«Рубин» (Казань): Дюпин, Зотов, Уремович (Нижегородов, 27), Самошников, Дрейер, Хван Ин Бом, Кварацхелия (Бакаев, 73), Абильдгор, Тальби, Деспотович (Онугха, 86), Хакшабанович.
«Зенит» (Санкт-Петербург): Крицюк, Ракицкий, Чистяков, Дуглас Сантос, Сутормин (Круговой, 90), Кузяев, Барриос, Вендел (Кравцов, 90), Клаудиньо, Дзюба (Мостовой, 87), Малком (Ерохин, 75).
Предупреждения: Нижегородов, 50. Ракицкий, 66. Хван Ин Бом, 76. Зотов, 90.
Судьи: Иванов. Усачев (оба — Ростов-на-Дону), Данченко (Уфа).
ВАР: Амелин (Тула). Богач (Люберцы).
20 сентября. Казань. Стадион «Центральный».

14&nbsp;сентября. Лондон. &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Артем Дзюба не&nbsp;смог реализовать голевой момент во&nbsp;втором тайме.«Просто ужасный промах Дзюбы». Что в Англии пишут об игре «Зенита» с «Челси»

Эхо «Челси»

«Рубин» стал единственной командой, взявшей шесть очков у «Зенита» в прошлом чемпионате. И единственной, которую сине-бело-голубые не обыграли ни в одном из кругов. А Сергей Семак-тренер до этого понедельника еще ни разу не побеждал Слуцкого.

Казанцы подошли к матчу в отличной форме: отдохнувшие, без существенных потерь, с новичком-сюрпризом Дрейером. А питерцы были эмоционально выжаты на «Стэмфорд Бридж». Да, чемпионы России показали приличный футбол в гостях у «Челси», но не набрали ни одного очка. А такой итог может подорвать настрой: ты полностью отдаешься, а взамен не получаешь ничего.

Проще говоря, обстановку для «Зенита» перед встречей с «Рубином» нельзя назвать благоприятной, и у потенциального поражения имелось достаточно причин.

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Без Азмуна

А в день матча ко всем проблемам невского коллектива добавилась еще одна: Сердар Азмун не прилетел в столицу Татарстана из-за мышечного повреждения. В лазарете и так находятся Караваев, Ловрен и Оздоев, так что смотреть на обойму «Зенита» было больно. Лучший клуб России снова не заполнил заявку до конца, а половину скамейки запасных заняла молодежь.

Но Семаку на удивление хватает и тех ограниченных ресурсов, которые у него есть. Хотя Сергей Богданович регулярно напоминает руководству через СМИ, что кадров не хватает.

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Сюрприз Семака

Семак стал более гибким. Если в прошлом году его критиковали за любовь к расстановке 4-4-2, то сейчас «Зенит» стал гораздо вариативнее. И если раньше тренера соперников нельзя было удивить выбранной схемой, то в понедельник мы стали свидетелями обратного: один из самых маститых специалистов в РПЛ Слуцкий абсолютно серьезно сказал, что не ждет от оппонента схемы с тремя центральными защитниками. А Семак выбрал именно ее.

Действительно, не слишком верилось в то, что Сергей Богданович во втором матче подряд сделает Барриоса третьим центральным. Против «Челси» все объяснимо: грозный соперник, проблемы с составом. А против «Рубина» даже после объявления составов многое указывало на выбор тактики 4-2-3-1.

Но Семак переиграл Слуцкого. Подобным построением он развязал ноги Малкому и Клаудиньо, а заодно прекрасно работала подстраховка. Хозяева просто не ожидали, что питерцы начнут атаковать такими большими силами. Повлияла, конечно, и травма: вместо капитана Уремовича еще в первом тайме вышел 19-летний Константин Нижегородов, который неидеально действовал при второй результативной атаке «Зенита».

Артем прервал черную серию

А у «Зенита» в первом тайме блистало трио Клаудиньо — Малком — Дзюба. Бразилец-новичок отметился забитым мячом и голевой передачей, Малком напрямую поучаствовал в финальной фазе всех трех результативных атак, а форвард сделал дубль и предголевую скидку.

Для Дзюбы это настоящий прорыв. В предыдущем туре с «Ахматом» Артем отдал два результативных паса, но этого было мало для того, чтобы констатировать ренессанс нападающего. До этого понедельника Дзюба вообще не забивал в сезоне, матчи вне основного состава стали для него обыденностью. Но в Лондоне Артем едва не сравнял счет и мог спасти ничью для «Зенита».

Но все-таки возрождение отложилось до выезда в Казань. Символично, что в этот же день Валерий Карпин вернул Дзюбу в расширенный список сборной России, а сам футболист вышел на поле против рубиновых с капитанской повязкой. Артем был сверхмотивирован — и это вылилось в отличную игру и первые два мяча в сезоне.

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Удаление Слуцкого

По сравнению с первым второй тайм оказался для гостей блеклым. «Зенит» стал действовать по счету, а «Рубин» усилил натиск на ворота Крицюка. Слуцкий отчаянно хотел спасти встречу, эмоции тренера били через край, что привело к двум желтым карточкам и удалению на трибуну. Болельщики «Рубина» встретили это решение судьи Сергея Иванова оскорбительными кричалками в адрес рефери и скандированием «Леня! Леня!».

Еще до этого момента казанцы сквитали один гол — Чистяков изящно срезал мяч в свои ворота. А «Зенит» даже на контратаках оставался опасен, хотя и хозяева создавали неплохие моменты.

Тем не менее сине-бело-голубые победили и укрепили свое лидерство в РПЛ. Впервые в этом чемпионате преимущество «Зенита» над ближайшим конкурентом достигло четырех очков.

Рубин — Зенит

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Челси 3
Матч завершен

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин 1
Зенит 3
Матч завершен

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

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