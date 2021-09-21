Бывший форвард ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин — о победе армейцев в дерби с красно-белыми (1:0).

— Как вам дерби?

— Скучно. Особенно в первом тайме. Понравился только настрой команд. Играли, выкладывались, боролись. Но вот исполнительское мастерство и действия в атаке — совсем не то... Просто жалкое зрелище какое-то!

— Зато после перерыва стало повеселее.

— Пожалуй. «Спартак» сразу создал голевой момент.

— Понсе простил ЦСКА?

— Тревожит, что Игорь Акинфеев уже не в первый раз так отбивает мячи. «Арсенал» и «Динамо» голы забили, но сегодня Понсе не использовал такой прекрасный шанс. Армейцам повезло.

— Зато Заболотный попал в цель.

— Считаю, что победа не слишком закономерная. Ведь ЦСКА во втором тайме почти ничего не создал. Был неплохой момент у Чалова после классного прохода Ахметова. Вот это понравилось, да. А что касается гола, то он родился из ничего. Там все сложилось удачно для хозяев. На тоненького, что называется. В целом игра оставила у меня неприятные впечатления. Хотя чему удивляться? Играли команды из середины таблицы. Такие нынче дерби...

— Заболотный оправдывает свое возвращение в ЦСКА?

— Да как вам сказать. Рано делать такие выводы. Он заряжен на игру, старается. Но каков КПД? Два гола в семи матчах... Маловато. Нападающего красят забитые мячи, вообще-то. А у него то травмы, теперь вот дисквалификация. Я бы не спешил давать ему оценку. Вообще весь ЦСКА играет натужно. Ничего не видно.

— От кого ждали большего?

— От Дзагоева. Он сегодня растворился, выпал.

— Что скажете о дуэли Эджуке и Кофрие на фланге?

— Спартаковец в принципе не дал развернуться армейцу. Эджуке перешел на другой фланг, но и там толком ничего не сделал. Честно говоря, я пока не понимаю, какой футбол хочет поставить Березуцкий. Скажу вам больше: забей Понсе, я не уверен, что армейцы отыгрались бы...

— Даже так?

— Ну да. Особых предпосылок для гола у них не было. Если только со стандартов, но их еще нужно заработать. Ничейное, скучное дерби.

— В концовке мог забить Промес, но Акинфеев выручил.

— Да ну... Что это за удар? Я бы тут обратил внимание на действия защитников красно-синих. Последние секунды, а вы оставляете человека одного чуть ли не во вратарской. Нонсенс! Это вот к вопросу о квалификации игроков...

— Что происходит со «Спартаком»? Футболисты у Витории практически те же, что и у Тедеско.

— У Тедеско была одна схема, Витория начал перестраивать игру. Его модель пока не работает. Удивительно, почему они так неслись на предсезонном турнире. Куда все делось... Сейчас очевидные проблемы в середине поля. Крал ушел, Зобнин травмирован. Никто толком пас отдать не может. Витории сейчас несладко, как, впрочем, и Березуцкому. Они по-прежнему ищут оптимальный вариант.

— Руя теперь уволят?

— Как мы знаем, руководство «Спартака» очень непредсказуемо. Здесь два исхода. Ну уволят, и что дальше? Придет новый тренер — может, станет еще хуже. Я бы дал Рую время до зимней паузы. А потом бы уже и принял решение. Он пока не понимает, куда попал! Взгляд какой-то растерянный... А сверху добавляют перца... Игроки по-своему действуют, у тренера одно видение, у руководства другое. Лебедь, рак и щука.