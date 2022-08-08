В РФС прокомментировали информацию о товарищеских матчах сборной России против Узбекистана, Ирана и Китая

Служба-коммуникаций РФС прокомментировала информацию о том, что сборная России по футболу осенью проведет товарищеские матчи.

Ранее сообщал «СЭ», сборная России по футболу планирует провести две игры в сентябре. Позже в Telegram-канале «Мутко против» появилась информация, что РФС ведет переговоры о товарищеских матчах сборной России во время осенних сборов. Среди вариантов Иран, Узбекистан и Китай.

«Безотносительно вариантов, озвученных в СМИ, ведутся переговоры с различными национальными федерациями, и есть те, кто уже ответил РФС предварительным согласием. Более конкретная информация будет обнародована дополнительно», — цитирует РФС Sport24.

Прежде исполком УЕФА вынес ряд решений об участии российских клубов и сборных в турнирах под эгидой организации. УЕФА объявил, что Россия не будет представлена в еврокубках в следующем сезоне, а сборная не сыграет в Лиге наций.