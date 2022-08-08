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Сегодня, 17:44

В РФС прокомментировали информацию о товарищеских матчах сборной России против Узбекистана, Ирана и Китая

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Служба-коммуникаций РФС прокомментировала информацию о том, что сборная России по футболу осенью проведет товарищеские матчи.

Ранее сообщал «СЭ», сборная России по футболу планирует провести две игры в сентябре. Позже в Telegram-канале «Мутко против» появилась информация, что РФС ведет переговоры о товарищеских матчах сборной России во время осенних сборов. Среди вариантов Иран, Узбекистан и Китай.

«Безотносительно вариантов, озвученных в СМИ, ведутся переговоры с различными национальными федерациями, и есть те, кто уже ответил РФС предварительным согласием. Более конкретная информация будет обнародована дополнительно», — цитирует РФС Sport24.

Прежде исполком УЕФА вынес ряд решений об участии российских клубов и сборных в турнирах под эгидой организации. УЕФА объявил, что Россия не будет представлена в еврокубках в следующем сезоне, а сборная не сыграет в Лиге наций.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-08-v-rfs-otreagirovali-na-slukhi-o-tovarishcheskikh-matchakh-sbornoy-rossii-protiv-uzbekistana-irana-i-kitaya
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
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  • Солёный

    А что, там есть клубы какие-то?

    08.08.2022

  • dinela

    Принимайте Крымские и ЛДНРовские клубы в РФС!!!!!!И хватит прогибаться под этих уродов из ФИФА и прочих пропиндостанских организаций!!!!

    08.08.2022

  • Пострадамус

    Потом объяснят непроведенные матчи: да "поляна" у них не той системы.

    08.08.2022

  • Пострадамус

    Все эти сообщения о якобы переговорах нужны для того,чтобы на время успокоить особо нервных лохов.

    08.08.2022

  • Спринт

    Азиатская Конфедерация - это только континентальная часть ФИФА. Никто в Азии ни каких футбольных связей с отстраненной страной иметь не будет, вплоть до полного снятия всех санкций ..

    08.08.2022

  • Спринт

    Болтология для "особо одаренных! дилетантов. Никто из членов ФИФА (все Континентальные Конфедерации являются частью Международной Федерации футбола) не будет проводить матчи с отстраненной сборной. Иначе сами попадут под санкции. Тут даже весьма щедрые финансовые посулы не помогут.

    08.08.2022

  • svnest

    и клубами надо валить в азию... ситуация даже не на пять лет...

    08.08.2022

    • Сборная России в сентябре может провести товарищеские матчи с Ираном и Узбекистаном

    Колосков: «Сборная России — средняя команда. Узбекистан для нее — сильный соперник»
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